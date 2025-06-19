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Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:49 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sroki-2023870635.html
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной
Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:49:00+03:00
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дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда (переговоров РФ и Украины - ред.) после 22 июня", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной

Песков: сроки проведения новой встречи с Украиной сейчас прорабатываются

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда (переговоров РФ и Украины - ред.) после 22 июня", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин дал совет Украине
01:41
 
ПМЭФ-2025УкраинаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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