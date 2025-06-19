https://ria.ru/20250619/sroki-2023870635.html

Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной

Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025

Песков рассказал о сроках нового раунда переговоров с Украиной

Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:49:00+03:00

2025-06-19T12:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда (переговоров РФ и Украины - ред.) после 22 июня", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире