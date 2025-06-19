https://ria.ru/20250619/spetsposlannik-2023758212.html

СМИ: спецпосланник Трампа продолжает контактировать с главой МИД Ирана

СМИ: спецпосланник Трампа продолжает контактировать с главой МИД Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: спецпосланник Трампа продолжает контактировать с главой МИД Ирана

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф продолжает находиться в контакте с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, на фоне возможности вступления РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:02:00+03:00

2025-06-19T03:02:00+03:00

2025-06-19T03:02:00+03:00

в мире

иран

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сша

дональд трамп

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аббас аракчи

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф продолжает находиться в контакте с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, на фоне возможности вступления США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Пока (президент США Дональд - ред.) Трамп в последние дни размышлял, стоит ли ему вступать в войну, его спецпосланник Стив Уиткофф продолжал напрямую общаться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html

https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023247796.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте