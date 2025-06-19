СМИ: спецпосланник Трампа продолжает контактировать с главой МИД Ирана
Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф продолжает контактировать с главой МИД Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф продолжает находиться в контакте с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, на фоне возможности вступления США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
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"Пока (президент США Дональд - ред.) Трамп в последние дни размышлял, стоит ли ему вступать в войну, его спецпосланник Стив Уиткофф продолжал напрямую общаться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.