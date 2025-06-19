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Спецоперация, 19 июня: ВС России освободили Новониколаевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2024024854.html
Спецоперация, 19 июня: ВС России освободили Новониколаевку в ДНР
Спецоперация, 19 июня: ВС России освободили Новониколаевку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
Спецоперация, 19 июня: ВС России освободили Новониколаевку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:03:00+03:00
2025-06-19T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг. Как следует из сводки, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции и улучшили тактическое положение. Потери ВСУ за сутки составили до 1365 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 10 боевых бронированных машин, девяти орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной борьбы и девяти складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цехам производства, сборки и местам хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 234 беспилотника самолетного типа. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ударами были поражены центр подготовки диверсантов, сборочный цех беспилотников и их склад, командный пункт ВСУ, склад боеприпасов, пункт сбора теробороны и узел связи НАТО в Харьковской области. Сроки новых переговоров прорабатываются Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ в интервью "Известиям" заявил, что сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, по словам Пескова, доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной. Также пресс-секретарь президента отметил востребованность посреднических услуг США по урегулированию ситуации на Украине востребованы. В интервью РБК он подчеркнул, что Украине предстоит понять, что ситуация поменялась, принять реалии сегодняшнего дня. Песков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине понимает, что это не просто боестолкновение, он говорит о первопричинах. Позднее Песков рассказал журналистам, что на новом раунде переговоров предметом обсуждения будет возможность передачи Украине новой партии тел погибших солдат. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила на ПМЭФ, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров. Кроме того, по ее словам, пятеро детей из списка, переданного России на российско-украинских переговорах, готовятся к возвращению на Украину. Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Украина стимулирует террористическую активность в дружественных России африканских государствах. Двери открыты В то же время турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон. В Турции же, по его словам, рассчитывают на продолжение переговоров. Несколько марионеточных государств Украина может скоро исчезнуть или превратиться в несколько марионеточных государств, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, у Украины нет большого союзника, а впереди – "самые темные времена". Другой депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что на Украине не вынесено ни одного приговора сотрудникам военкоматов за силовую мобилизацию. Киев пытается пополнять обменный фонд в Харьковской области с помощью приговоров, которые суды выносят за преступления против основ национальной безопасности Украины, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, с начала проведения СВО украинские власти вынесли около 740 обвинительных приговоров жителям Харьковской области за вымышленные преступления, из которых 570 человек обвинили в коллаборационизме.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
украина
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россия, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Вооруженные силы РФ

Спецоперация, 19 июня: ВС России освободили Новониколаевку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
Как следует из сводки, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции и улучшили тактическое положение. Потери ВСУ за сутки составили до 1365 военнослужащих.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новониколаевку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новониколаевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новониколаевку в ДНР
Кроме того, Киев лишился 10 боевых бронированных машин, девяти орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной борьбы и девяти складов боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цехам производства, сборки и местам хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 234 беспилотника самолетного типа.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ударами были поражены центр подготовки диверсантов, сборочный цех беспилотников и их склад, командный пункт ВСУ, склад боеприпасов, пункт сбора теробороны и узел связи НАТО в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Сроки новых переговоров прорабатываются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ в интервью "Известиям" заявил, что сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной после 22 июня. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, по словам Пескова, доложил главе государства Владимиру Путину о своих контактах с украинской стороной. Также пресс-секретарь президента отметил востребованность посреднических услуг США по урегулированию ситуации на Украине востребованы.
В интервью РБК он подчеркнул, что Украине предстоит понять, что ситуация поменялась, принять реалии сегодняшнего дня. Песков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине понимает, что это не просто боестолкновение, он говорит о первопричинах.
Позднее Песков рассказал журналистам, что на новом раунде переговоров предметом обсуждения будет возможность передачи Украине новой партии тел погибших солдат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась
Вчера, 08:00
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила на ПМЭФ, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть, передать его планируется на следующем раунде переговоров. Кроме того, по ее словам, пятеро детей из списка, переданного России на российско-украинских переговорах, готовятся к возвращению на Украину.
Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Украина стимулирует террористическую активность в дружественных России африканских государствах.

Двери открыты

В то же время турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон. В Турции же, по его словам, рассчитывают на продолжение переговоров.
Купол здания Верховной рады. Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине
09:06

Несколько марионеточных государств

Украина может скоро исчезнуть или превратиться в несколько марионеточных государств, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, у Украины нет большого союзника, а впереди – "самые темные времена".
Другой депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что на Украине не вынесено ни одного приговора сотрудникам военкоматов за силовую мобилизацию.
Киев пытается пополнять обменный фонд в Харьковской области с помощью приговоров, которые суды выносят за преступления против основ национальной безопасности Украины, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, с начала проведения СВО украинские власти вынесли около 740 обвинительных приговоров жителям Харьковской области за вымышленные преступления, из которых 570 человек обвинили в коллаборационизме.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины
11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Вооруженные силы РФ
 
 
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