https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023904935.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:01:00+03:00

2025-06-19T15:01:00+03:00

2025-06-19T15:01:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 19 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Новониколаевку в Донецкой Народной Республике. Поражены 152 района дислокации подразделений ВСУ и вооруженных формирований иностранных наемников, а также цеха производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения, склады боеприпасов, горючего. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 234 дрона.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 64 440 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 963 танка и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 372 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 37 029 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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