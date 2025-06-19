https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023771155.html

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:09:00+03:00

2025-06-19T05:09:00+03:00

2025-06-19T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

https://ria.ru/20250619/minoborony-2023771024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины