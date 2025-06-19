https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023771155.html
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:09:00+03:00
2025-06-19T05:09:00+03:00
2025-06-19T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_0:103:2491:1504_1920x0_80_0_0_0d52549b72d7834a8174914e22e785cb.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
https://ria.ru/20250619/minoborony-2023771024.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_175:0:2316:1606_1920x0_80_0_0_fcc8317c90c262b32709a32d307e69e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ