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Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 19.06.2025
Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Штурмовики 299-го парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:03:00+03:00
2025-06-19T05:03:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Штурмовики 299-го парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Штурмовые группы 299-го парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ и произвели его зачистку, уничтожив пулеметный расчет и более 20 боевиков киевского режима", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе одного из боев у данного населенного пункта штурмовые группы ярославских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям ВСУ, предложили противнику сдаться и, не получив ответа, гранатами и огнем из стрелкового оружия зачистили все ходы опорного пункта, уничтожив при этом пулеметный расчет и более 20 военнослужащих ВСУ.
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донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Минобороны: десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра