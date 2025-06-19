https://ria.ru/20250619/spetsoperatsiya-2023770750.html

Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 19.06.2025

Десантники заняли опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Штурмовики 299-го парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:03:00+03:00

2025-06-19T05:03:00+03:00

2025-06-19T05:03:00+03:00

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Штурмовики 299-го парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Штурмовые группы 299-го парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ и произвели его зачистку, уничтожив пулеметный расчет и более 20 боевиков киевского режима", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе одного из боев у данного населенного пункта штурмовые группы ярославских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям ВСУ, предложили противнику сдаться и, не получив ответа, гранатами и огнем из стрелкового оружия зачистили все ходы опорного пункта, уничтожив при этом пулеметный расчет и более 20 военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023457790.html

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донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины