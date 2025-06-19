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СМИ: в Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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00:50 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/soveschanie-2023741376.html
СМИ: в Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана
СМИ: в Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: в Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана
В ситуационной комнате Белого дома началось совещание по конфликту Израиля и Ирана, на котором может решиться вопрос о том, будут ли США участвовать в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:50:00+03:00
2025-06-19T00:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
nbc
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. В ситуационной комнате Белого дома началось совещание по конфликту Израиля и Ирана, на котором может решиться вопрос о том, будут ли США участвовать в конфликте, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника. "По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, совещание в ситуационной комнате, о котором ранее сегодня упоминал президент Дональд Трамп, было созвано для обсуждения продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении телеканала. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, NBC, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: в Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана

NBC: в Белом доме началось совещание по конфликту Израиля и Ирана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. В ситуационной комнате Белого дома началось совещание по конфликту Израиля и Ирана, на котором может решиться вопрос о том, будут ли США участвовать в конфликте, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
"По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, совещание в ситуационной комнате, о котором ранее сегодня упоминал президент Дональд Трамп, было созвано для обсуждения продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении телеканала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ
00:35
При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп
Вчера, 22:31
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиNBCВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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