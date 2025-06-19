https://ria.ru/20250619/sotrudnichestvo-2023984746.html
Томенко подписал на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с "Росхимом"
Томенко подписал на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с "Росхимом" - РИА Новости, 19.06.2025
Томенко подписал на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с "Росхимом"
Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве с "Росхимом" о... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:25:00+03:00
2025-06-19T17:25:00+03:00
2025-06-19T17:41:00+03:00
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве с "Росхимом" о социально-экономическом развитии муниципалитетов, на территории которых работают заводы предприятия. "ПМЭФ ежегодно становится одним из самых значимых деловых событий в нашей стране… Работа на форуме, встречи с действующими и потенциальными партнерами — возможности для укрепления и расширения деловых связей… Благодаря таким контактам в нашем регионе реализуется более 50 крупных — стоимостью более 300 миллионов рублей каждый — инвестиционных проектов на общую сумму около 200 миллиардов рублей", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что ежегодно сам возглавляет делегацию Алтайского края на ПМЭФ. "В этом году программе ПМЭФ для нас — в том числе подписание нескольких важных соглашений о сотрудничестве. Так, например, сегодня уже сделали это во время личной встречи с генеральным директором АО "Росхим" Эдуардом Давыдовым. В состав этого холдинга входят такие предприятия, как "Кучуксульфат" в Благовещенском районе и Алтайский шинный комбинат в Барнауле", - отметил губернатор. Пресс-служба регионального правительства уточняет: стороны закрепили договоренности о том, что будут совместными усилиями решать задачи социально-экономического развития муниципалитетов, в которых ведут свою деятельность предприятия "Росхим". Оба предприятия уже играют важную роль в этом развитии: "Кучуксульфат" является градообразующим для поселка Степное Озеро Благовещенского района, Алтайский шинный комбинат – одно из крупнейших предприятий города Барнаула. Томенко рассказал, что на этих предприятиях холдинга в общей сложности работают более 500 жителей края. Комбинат — единственный в стране производитель авиационных шин, а "Кучуксульфат" — сульфата натрия, компонента, который используется при производстве стиральных порошков и другой продукции. "С "Росхимом" у нас складываются крепкие партнерские отношения, которые захватывают большое количество вопросов, связанных с развитием предприятий и региона в целом", - подчеркнул глава региона. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/soglashenie-2022064539.html
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко
Томенко подписал на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с "Росхимом"
Власти Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве с "Росхимом"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве с "Росхимом" о социально-экономическом развитии муниципалитетов, на территории которых работают заводы предприятия.
"ПМЭФ ежегодно становится одним из самых значимых деловых событий в нашей стране… Работа на форуме, встречи с действующими и потенциальными партнерами — возможности для укрепления и расширения деловых связей… Благодаря таким контактам в нашем регионе реализуется более 50 крупных — стоимостью более 300 миллионов рублей каждый — инвестиционных проектов на общую сумму около 200 миллиардов рублей", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что ежегодно сам возглавляет делегацию Алтайского края на ПМЭФ.
"В этом году программе ПМЭФ для нас — в том числе подписание нескольких важных соглашений о сотрудничестве. Так, например, сегодня уже сделали это во время личной встречи с генеральным директором АО "Росхим" Эдуардом Давыдовым. В состав этого холдинга входят такие предприятия, как "Кучуксульфат" в Благовещенском районе и Алтайский шинный комбинат в Барнауле", - отметил губернатор.
Пресс-служба регионального правительства уточняет: стороны закрепили договоренности о том, что будут совместными усилиями решать задачи социально-экономического развития муниципалитетов, в которых ведут свою деятельность предприятия "Росхим". Оба предприятия уже играют важную роль в этом развитии: "Кучуксульфат" является градообразующим для поселка Степное Озеро Благовещенского района, Алтайский шинный комбинат – одно из крупнейших предприятий города Барнаула.
Томенко рассказал, что на этих предприятиях холдинга в общей сложности работают более 500 жителей края. Комбинат — единственный в стране производитель авиационных шин, а "Кучуксульфат" — сульфата натрия, компонента, который используется при производстве стиральных порошков и другой продукции.
"С "Росхимом" у нас складываются крепкие партнерские отношения, которые захватывают большое количество вопросов, связанных с развитием предприятий и региона в целом", - подчеркнул глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.