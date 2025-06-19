https://ria.ru/20250619/sotrudnichestvo-2023933149.html

ПСБ, фонд "Росконгресс" и "Кавказ.РФ" договорились о партнерстве

ПСБ, фонд "Росконгресс" и "Кавказ.РФ" договорились о партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025

ПСБ, фонд "Росконгресс" и "Кавказ.РФ" договорились о партнерстве

ПСБ, фонд "Росконгресс" и институт развития "Кавказ.РФ" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение о РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:23:00+03:00

2025-06-19T15:23:00+03:00

2025-06-19T15:23:00+03:00

псб (банк псб)

вера подгузова

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ, фонд "Росконгресс" и институт развития "Кавказ.РФ" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ отражает намерение сторон выстраивать партнерские отношения и развивать долгосрочное и эффективное взаимодействие. Свои подписи под документом поставили старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, заместитель директора фонда "Росконгресс", председатель совета фонда "Инносоциум" Елена Маринина и первый заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович. Соглашение предусматривает совместную работу по популяризации российского культурного наследия и его современной интерпретации. Отдельное внимание уделяется улучшению взаимодействия с дружественными странами и развитию народной дипломатии. Кроме того, стороны будут способствовать выявлению и продвижению представителей креативных индустрий. "Сегодня мы стоим на пороге новой экономики — экономики, где традиционные отрасли трансформируются через интеграцию креативных решений, а культурные и когнитивные ресурсы становятся основой суверенитета. При этом отсутствие четкого определения креативных индустрий ограничивает их развитие, и в результате простые, очевидные и сквозные для всех отраслей экономики критерии распознавания компаний, которые относятся к сектору креативной экономики, отсутствуют", – приводит пресс-служба слова Подгузовой. Она добавила, что партнерство с фондом "Росконгресс" и институтом развития "Кавказ.РФ" призвано помочь компаниям, в первую очередь региональным, преодолеть существующие барьеры и превратить культурное наследие в технологии, а технологии — в экономическую независимость. В документе отдельно отмечается намерение сторон наладить сотрудничество с общественными организациями. Также предполагается организация и проведение различных мероприятий. Церемония подписания прошла в павильоне "Душа России". Это экспозиция социокреативной платформы фонда "Росконгресс" – фонда "Инносоциум", созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ПСБ. В пространстве представлены реализованные в регионах России проекты в сфере креативных индустрий, стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают основанные на культурном коде бренды и ремесла, а также произведения современных российских художников и дизайнеров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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псб (банк псб), вера подгузова