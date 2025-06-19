https://ria.ru/20250619/sotrudnichestvo-2023906748.html
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Индонезии
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Индонезии
Россия и Индонезия имеют перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе, в военно-технической области, в сфере космоса, энергетики,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:15:00+03:00
2025-06-19T14:15:00+03:00
2025-06-19T14:33:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия имеют перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе, в военно-технической области, в сфере космоса, энергетики, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Наши отношения развиваются поступательно, товарооборот растет. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия - это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика, это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. У нас большой объем, причем растущий объем", - сказал Путин на встрече с лидером Индонезии Прабово Субианто.Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне. Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом.
https://ria.ru/20250619/putin-2023911033.html
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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Индонезии
Россия и Индонезия имеют перспективы развития сотрудничества в различных сферах