https://ria.ru/20250619/sotrudnichestvo-2023906748.html

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Индонезии

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Индонезии

Россия и Индонезия имеют перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе, в военно-технической области, в сфере космоса, энергетики,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:15:00+03:00

2025-06-19T14:15:00+03:00

2025-06-19T14:33:00+03:00

индонезия

россия

владимир путин

прабово субианто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963188828_0:174:2954:1836_1920x0_80_0_0_9e3c9d63bd42311b9a3d6835bca8afb5.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия имеют перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе, в военно-технической области, в сфере космоса, энергетики, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Наши отношения развиваются поступательно, товарооборот растет. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия - это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика, это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. У нас большой объем, причем растущий объем", - сказал Путин на встрече с лидером Индонезии Прабово Субианто.Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне. Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом.

https://ria.ru/20250619/putin-2023911033.html

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто