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Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург

Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург - РИА Новости, 19.06.2025

Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург

Делегация министерства высшего образования, науки и технологий Индонезии во главе с министром Брайаном Юлиарто посетила Санкт-Петербургский Горный университет и РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:24:00+03:00

2025-06-19T10:24:00+03:00

2025-06-19T10:24:00+03:00

пмэф-2025

санкт-петербургский университет информационных технологий

прабово субианто

владимир васильев

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индонезия

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ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Делегация министерства высшего образования, науки и технологий Индонезии во главе с министром Брайаном Юлиарто посетила Санкт-Петербургский Горный университет и Университет ИТМО для расширения академического и исследовательского сотрудничества между странами, говорится в заявлении индонезийского ведомства. "Визит прошел в рамках усилий по укреплению двусторонних отношений в области высшего образования, минеральных исследований и горнодобывающих технологий", - отметило министерство образования Индонезии в пресс-релизе. Глава ведомства прибыл в Россию в составе многочисленной делегации Индонезии, возглавляемой президентом страны Прабово Субианто. В Горном стороны обсудили совместные программы в области горнодобычи, обмен преподавателями и научное партнерство. "Этот визит знаменует собой приверженность Индонезии укреплению дипломатии высшего образования и построению глобальных партнерств", - отметил министр образования Индонезии Брайан Юлиарто в заявлении. В ИТМО были достигнуты договоренности о взаимодействии в области технологических инноваций, мобильности студентов и совместного руководства аспирантами. Ректор университета Владимир Васильев подчеркнул стремление ИТМО к развитию связей с Индонезией. Визит завершился договоренностью о подготовке официальных соглашений. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

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санкт-петербургский университет информационных технологий, прабово субианто, владимир васильев, россия, индонезия