Рейтинг@Mail.ru
Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:24 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sotrudnichestvo-2023811832.html
Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург
Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург - РИА Новости, 19.06.2025
Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург
Делегация министерства высшего образования, науки и технологий Индонезии во главе с министром Брайаном Юлиарто посетила Санкт-Петербургский Горный университет и РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:24:00+03:00
2025-06-19T10:24:00+03:00
пмэф-2025
санкт-петербургский университет информационных технологий
прабово субианто
владимир васильев
россия
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_287:0:3046:1552_1920x0_80_0_0_e91c0c15ef64cc92ac210037dd01e8f4.jpg
ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Делегация министерства высшего образования, науки и технологий Индонезии во главе с министром Брайаном Юлиарто посетила Санкт-Петербургский Горный университет и Университет ИТМО для расширения академического и исследовательского сотрудничества между странами, говорится в заявлении индонезийского ведомства. "Визит прошел в рамках усилий по укреплению двусторонних отношений в области высшего образования, минеральных исследований и горнодобывающих технологий", - отметило министерство образования Индонезии в пресс-релизе. Глава ведомства прибыл в Россию в составе многочисленной делегации Индонезии, возглавляемой президентом страны Прабово Субианто. В Горном стороны обсудили совместные программы в области горнодобычи, обмен преподавателями и научное партнерство. "Этот визит знаменует собой приверженность Индонезии укреплению дипломатии высшего образования и построению глобальных партнерств", - отметил министр образования Индонезии Брайан Юлиарто в заявлении. В ИТМО были достигнуты договоренности о взаимодействии в области технологических инноваций, мобильности студентов и совместного руководства аспирантами. Ректор университета Владимир Васильев подчеркнул стремление ИТМО к развитию связей с Индонезией. Визит завершился договоренностью о подготовке официальных соглашений. Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd6a8ad3bd4cd8246f6a75355f59af10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербургский университет информационных технологий, прабово субианто, владимир васильев, россия, индонезия
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Прабово Субианто, Владимир Васильев, Россия, Индонезия
Делегация министерства высшего образования Индонезии посетила Петербург

Делегация министерства высшего образования и науки Индонезии посетила Петербург

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Делегация министерства высшего образования, науки и технологий Индонезии во главе с министром Брайаном Юлиарто посетила Санкт-Петербургский Горный университет и Университет ИТМО для расширения академического и исследовательского сотрудничества между странами, говорится в заявлении индонезийского ведомства.
«
"Визит прошел в рамках усилий по укреплению двусторонних отношений в области высшего образования, минеральных исследований и горнодобывающих технологий", - отметило министерство образования Индонезии в пресс-релизе. Глава ведомства прибыл в Россию в составе многочисленной делегации Индонезии, возглавляемой президентом страны Прабово Субианто.
В Горном стороны обсудили совместные программы в области горнодобычи, обмен преподавателями и научное партнерство.
«
"Этот визит знаменует собой приверженность Индонезии укреплению дипломатии высшего образования и построению глобальных партнерств", - отметил министр образования Индонезии Брайан Юлиарто в заявлении.
В ИТМО были достигнуты договоренности о взаимодействии в области технологических инноваций, мобильности студентов и совместного руководства аспирантами. Ректор университета Владимир Васильев подчеркнул стремление ИТМО к развитию связей с Индонезией.
Визит завершился договоренностью о подготовке официальных соглашений.
Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025Санкт-Петербургский университет информационных технологийПрабово СубиантоВладимир ВасильевРоссияИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала