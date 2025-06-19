https://ria.ru/20250619/sosluzhivtsy-2023651596.html

"Это запомнилось больше всего". На что решился морпех ради сослуживцев

"Это запомнилось больше всего". На что решился морпех ради сослуживцев - РИА Новости, 19.06.2025

"Это запомнилось больше всего". На что решился морпех ради сослуживцев

Он рискует жизнью не меньше, чем штурмовики, работая на самых горячих направлениях. На счету начмеда 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T16:03:00+03:00

угледар

мариуполь

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Он рискует жизнью не меньше, чем штурмовики, работая на самых горячих направлениях. На счету начмеда 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Пегас тысячи спасенных жизней. О его боевом пути — в материале РИА Новости."Сложно удивить"Утро в медпункте начинается с перевязок, а также осмотра бойцов с хроническими и сезонными болезнями. Медики здесь дежурят круглые сутки — раненых с передовой могут привезти в любой момент.Поскольку соединение участвует в штурмах и постоянно находится в зоне наиболее интенсивных боев, медработники всегда "на чемоданах": по первой же команде сворачиваются и перебираются ближе к линии фронта.Однажды во время поисков подходящих мест под медицинские пункты начмеда ранило — попал под кассетный обстрел. К счастью, выжил, сейчас восстанавливается. Замещает его Пегас.В 155-й бригаде он с 2019-го, ушел служить по контракту после военного учебного центра одного из гражданских вузов. Первая командировка — в 2021-м, в Нагорный Карабах."Ну а следующая — в 2022-м. Киевское направление, Мариуполь, Угледар… Как бы банально ни звучало, опыт приходил с практикой. И теперь уже сложно чем-то удивить. По каждому типу ранений у нас четкий алгоритм действий", — рассказывает Пегас."Раненый кричал от боли"До того как занять руководящую должность, был командиром взвода и работал "в полях". Вот один из примечательных случаев, в Угледаре.Поставили задачу: эвакуировать раненого с передовой. Старшина роты был за рулем, машина наехала на мину, затем накрыла артиллерия. Часть экипажа погибла на месте, водитель чудом выжил."Нас было восемь человек. Разбились по группам, продолжили путь пешком. В одну сторону — пять километров. Мы и не подозревали, что раненый всего в ста метрах от блиндажа противника, — вспоминает начмед. — Добрались, а там крепко сложенный боец весом под 135 килограммов. Что делать — на носилки и под обстрелами обратно. Обошлось, выжил".Рискуют медики и ради павших бойцов. Понимают: иначе нельзя."К примеру, в 2022-м заводил санитаров взвода в лесополосу, которую только-только взяли. Потратили три дня: туда и обратно ползком. Вытащили, передали родным".Однажды Пегас два с половиной километра нес на себе бойца с переломом таза.Объясняет: "На твердых носилках — опасно. Когда один — и убежать быстрее можно, и лечь в любой момент, спрятаться. Впереди пустил двоих. Когда уставал, звал одного из них. Потом снова менялись. Эвакуировали в таком шахматном порядке. И все это время раненый кричал от боли. Но я был уверен: выдержит. Так и действуем: стабилизируем состояние, затем принимаем решение о транспортировке".Бывает, что добираются за раненым на бронемашине. Пегас признается: предпочитает пешие переходы. Потому что "при обстреле легче укрыться".Сложных выходов не сосчитать. Самое тяжелое — гибель сослуживца. Одному из медиков маленький осколок попал прямо в сердце через срез бронежилета, реанимация не помогла."И еще: мы с фельдшером приехали на вызов и обнаружили, что пострадали гражданские, в том числе двое маленьких детей, — добавляет Пегас. — Один легкий, а второй погиб у нас на руках. Как выяснилось, осколок прошел вдоль — от селезенки до печени"."Есть исключения"Пегас не скрывает: скучает по медвзводу. Но дел невпроворот. Особое внимание уделяет обучению — любой огрех при оказании первой помощи чреват последствиями."Кто-то приходит из скорой, кто-то — после вуза. Объясняем сразу: здесь не так, как учили по книжкам. Некоторые на первых порах упираются, но потом сами в этом убеждаются у нас в медроте. Наблюдаю за ними, проверяю каждое действие".Пока нет уверенности, что справятся, в опасные места не посылают.В медпункте дежурят хирург, невролог, анестезиолог-реаниматолог. В этом месяце чаще поступают пострадавшие от противопехотных мин "Лепесток" — с большой кровопотерей и в шоковом состоянии. Медики восстанавливают кровоток, удаляют омертвевшие ткани, формируют культю, стабилизируют состояние и отправляют в тыл. Также немало пострадавших от кумулятивных снарядов — с ожогами."В каждой роте есть группа эвакуации во главе с фельдшером. Раненого выносят к медику, там ему оказывают доврачебную помощь. Следующий этап — медвзвод. Командир взвода, он же врач, осматривает и предпринимает необходимые меры, чтобы бойца транспортировали дальше. После этого — медрота бригады, — объясняет Пегас. — Беремся за все, кроме полостных операций и операций на мозге. Таких отправляют в медотряды спецназначения".С начала СВО до момента, когда 155-я бригада завершила задачи на Угледарском направлении, Пегас, работая в медвзводе, спас тысячи человек."Это за два с половиной года, — уточняет он. — Командиры подразделений просили отследить судьбу бойца. После эвакуации приезжал в госпиталь и выяснял — живой или нет. Кто-то делал насечки, а я из интереса решил вести подсчет. Уже перестал, в медроте — совокупность действий, поднимаем на ноги общими усилиями".Слова благодарности от тех, кого спас, важны для Пегаса, как и для всех медиков. И они продолжают рисковать, несмотря ни на что.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начмед 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Пегас рассказывает о работе Начмед 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Пегас рассказывает о работе 2025-06-19T08:00 true PT5M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

угледар, мариуполь