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Солнцев обсудил ИТ-образование в Оренбуржье с представителями "Яндекса" - РИА Новости, 19.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
20:41 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/solntsev-2024044078.html
Солнцев обсудил ИТ-образование в Оренбуржье с представителями "Яндекса"
Солнцев обсудил ИТ-образование в Оренбуржье с представителями "Яндекса" - РИА Новости, 19.06.2025
Солнцев обсудил ИТ-образование в Оренбуржье с представителями "Яндекса"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил открытие цифровых образовательных площадок с представителями компании "Яндекс", встреча состоялась РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:41:00+03:00
2025-06-19T20:41:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
яндекс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил открытие цифровых образовательных площадок с представителями компании "Яндекс", встреча состоялась на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба правительства региона. Стороны обсудили перспективы реализации проектов компании в Оренбургской области, включая запуск образовательных программ и развитие цифровой инфраструктуры. "Мы заинтересованы в том, чтобы Оренбуржье стало одним из ключевых логистических и технологических хабов страны. Свыше 1800 километров границы с Казахстаном, прямая магистраль между Европой и Азией, масштабная особая экономическая зона — все это создает уникальные условия. Только за последние два года в регион пришли ведущие ретейлы и логистические компании. В случае реализации проектов “Яндекса” регион получит новые рабочие места и выйдет на новый уровень цифрового развития", — отметил Солнцев, его слова приводит пресс-служба. Участники встречи обсудили планы по открытию в Оренбуржье цифровых кафедр на базе учреждений среднего профессионального образования при поддержке компании, а также ряд других инициатив в сфере ИТ-образования и спортивного программирования. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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оренбургская область, евгений солнцев, яндекс
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Яндекс
Солнцев обсудил ИТ-образование в Оренбуржье с представителями "Яндекса"

Солнцев встретился с представителями "Яндекса" на полях ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев обсудил открытие цифровых образовательных площадок с представителями компании "Яндекс", встреча состоялась на полях ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба правительства региона.
Стороны обсудили перспективы реализации проектов компании в Оренбургской области, включая запуск образовательных программ и развитие цифровой инфраструктуры.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Оренбуржье стало одним из ключевых логистических и технологических хабов страны. Свыше 1800 километров границы с Казахстаном, прямая магистраль между Европой и Азией, масштабная особая экономическая зона — все это создает уникальные условия. Только за последние два года в регион пришли ведущие ретейлы и логистические компании. В случае реализации проектов “Яндекса” регион получит новые рабочие места и выйдет на новый уровень цифрового развития", — отметил Солнцев, его слова приводит пресс-служба.
Участники встречи обсудили планы по открытию в Оренбуржье цифровых кафедр на базе учреждений среднего профессионального образования при поддержке компании, а также ряд других инициатив в сфере ИТ-образования и спортивного программирования.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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