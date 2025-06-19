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Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс" - РИА Новости, 19.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/solntsev-2024003979.html
Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс"
Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс" - РИА Новости, 19.06.2025
Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и гендиректор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс в рамках Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:59:00+03:00
2025-06-19T17:59:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и гендиректор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. "Продолжаем работу на ПМЭФ. С генеральным директором "Т Плюс" Павлом Николаевичем Сниккарсом подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Компания направит средства на комплексные социальные проекты. Это будет значимая помощь региону в благоустройстве общественных пространств", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что также компания окажет поддержку в развитии детского и взрослого следж-хоккея. "Уже восемь лет компания софинансирует адаптивный хоккей в Оренбуржье, и вместе продолжим эту работу, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься спортом и укреплять здоровье", – написал Солнцев. Кроме того, стороны обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры региона – перспективу строительства новых объектов теплоснабжения и обеспечения энергоресурсами застраивающихся районов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/solntsev-2023637600.html
https://ria.ru/20250531/solntsev-2020098502.html
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оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс"

Врио губернатора Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс"

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и гендиректор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве.
"Продолжаем работу на ПМЭФ. С генеральным директором "Т Плюс" Павлом Николаевичем Сниккарсом подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Компания направит средства на комплексные социальные проекты. Это будет значимая помощь региону в благоустройстве общественных пространств", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
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И добавил, что также компания окажет поддержку в развитии детского и взрослого следж-хоккея.
"Уже восемь лет компания софинансирует адаптивный хоккей в Оренбуржье, и вместе продолжим эту работу, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься спортом и укреплять здоровье", – написал Солнцев.
Кроме того, стороны обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры региона – перспективу строительства новых объектов теплоснабжения и обеспечения энергоресурсами застраивающихся районов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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