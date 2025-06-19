https://ria.ru/20250619/solntsev-2024003979.html

Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс"

Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс" - РИА Новости, 19.06.2025

Евгений Солнцев подписал соглашение о партнерстве с "Т Плюс"

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и гендиректор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс в рамках Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:59:00+03:00

2025-06-19T17:59:00+03:00

2025-06-19T17:59:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и гендиректор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. "Продолжаем работу на ПМЭФ. С генеральным директором "Т Плюс" Павлом Николаевичем Сниккарсом подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Компания направит средства на комплексные социальные проекты. Это будет значимая помощь региону в благоустройстве общественных пространств", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что также компания окажет поддержку в развитии детского и взрослого следж-хоккея. "Уже восемь лет компания софинансирует адаптивный хоккей в Оренбуржье, и вместе продолжим эту работу, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься спортом и укреплять здоровье", – написал Солнцев. Кроме того, стороны обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры региона – перспективу строительства новых объектов теплоснабжения и обеспечения энергоресурсами застраивающихся районов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/solntsev-2023637600.html

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оренбургская область, евгений солнцев