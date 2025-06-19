https://ria.ru/20250619/soglashenie-2023980962.html

Северная Осетия подпишет на ПМЭФ соглашение с Минтрансом РФ

Северная Осетия подпишет на ПМЭФ соглашение с Минтрансом РФ - РИА Новости, 19.06.2025

Северная Осетия подпишет на ПМЭФ соглашение с Минтрансом РФ

Северная Осетия-Алания подпишет на площадке ПМЭФ-2025 стратегически важное соглашение о взаимодействии с министерством транспорта России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:18:00+03:00

2025-06-19T17:18:00+03:00

2025-06-19T17:18:00+03:00

россия

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Северная Осетия-Алания подпишет на площадке ПМЭФ-2025 стратегически важное соглашение о взаимодействии с министерством транспорта России, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Меняйло. Соглашение направлено на взаимодействие по целому ряду проектов, инициированных Северной Осетией, в сфере развития логистики и придорожной инфраструктуры на территории республики. Одно из направлений сотрудничества касается дальнейшего развития комплекса международного аэропорта "Владикавказ" (Беслан), в частности, оснащения воздушного грузопассажирского пункта пропуска через госграницу РФ, который на данный момент работает на нерегулярной основе. "Уже введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий международного аэропорта "Владикавказ" – теперь надо выходить на новые рубежи. Инвестиции по уже реализованному проекту составили 2,1 миллиарда рублей, было создано 216 новых рабочих мест, а пропускная способность терминала выросла до 800 тысяч пассажиров в год, благодаря чему удалось оптимизировать технологические потоки пассажиров и багажа, повысить качество обслуживания терминала внутренних воздушных линий. Добавлю также, что по итогам прошлого года налоговые поступления в консолидированный бюджет республики от данного объекта составили 112 миллионов рублей", - напомнил глава Северной Осетии. Помимо проекта международного аэровокзального комплекса, при взаимодействии с Минтрансом РФ республика реализует еще один подпроект развития транспортно-логистического комплекса: таможенно-логистический парк Южные ворота". "Есть и другие проекты в сфере логистики. В частности, это строительство высокотехнологичного распределительного центра на территории РСО-Алания ООО "ВБ Владикавказ" площадью более 200 тысяч квадратных метров в селе Гизель. Помимо этого, мы создаем логистический центр ООО "Исток". Он предназначен для ведения внешнеэкономической деятельности для российских и иностранных компаний. То есть это будет комплексный бизнес-логистический сервис", - пояснил глава республики. Меняйло особо отметил еще одну важную составляющую соглашения с Минтрансом РФ. "Нам необходимо менять подвижной состав общественного транспорта, но это непросто. Сейчас мы делаем это за счет лизинга, а это большая нагрузка на людей. Поэтому мы с Минтрансом России договорились о возможности получения субсидии на обновление, исходя из поручений президента страны. В 2021 году мы уже получили безвозвратную субсидию на закупку трамваев и обновили свой трамвайный парк. Так вот сегодня для того, чтобы решить вопросы транспортной доступности и транспортного обеспечения в регионе, нам необходимо создать соответствующую инфраструктуру и мы уже ее делаем", - подчеркнул Меняйло. Он уточнил, что речь идет о региональных и муниципальных дорогах, крупных развязках, а также обходе Владикавказа и об объездах многих населенных пунктов для транзитного транспорта. "Нагрузка на них идет большая. Поэтому нам очень нужна федеральная трасса, которая по плану должна быть реализована к 2030 году", - уточнил глава Северной Осетии. По его словам, все документы транспортного планирования регион уже разработал. А безвозвратная субсидия Минтранса РФ поможет ему полностью обновить подвижный состав, что в разы улучшит ситуацию с транспортной доступностью на территории республики.

https://ria.ru/20250619/soglashenie-2023883819.html

https://ria.ru/20250609/rets-2021795309.html

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россия, сергей меняйло, республика северная осетия - алания