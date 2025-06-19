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Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:47 19.06.2025 (обновлено: 17:16 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/soglashenie-2023919402.html
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:47:00+03:00
2025-06-19T17:16:00+03:00
пмэф-2025
маргарита симоньян
российское общество "знание"
максим древаль
миа "россия сегодня"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания соглашения о развитии эффективного и долгосрочного сотрудничества сторон прошла в четверг. "Уважаемые коллеги, подписание соглашения состоялось", - объявили в ходе церемонии после обмена папками для взаимной подписи документа. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/chinovniki-2023870753.html
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маргарита симоньян, российское общество "знание", максим древаль, миа "россия сегодня"
ПМЭФ-2025, Маргарита Симоньян, Российское общество "Знание", Максим Древаль, МИА "Россия сегодня"
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

Симоньян и глава общества "Знание" Древаль подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : RTRT и российское общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
RT и российское общество Знание подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : RT
RT и российское общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.
Церемония подписания соглашения о развитии эффективного и долгосрочного сотрудничества сторон прошла в четверг.
"Уважаемые коллеги, подписание соглашения состоялось", - объявили в ходе церемонии после обмена папками для взаимной подписи документа.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Маргарита СимоньянРоссийское общество "Знание"Максим ДревальМИА "Россия сегодня"
 
 
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