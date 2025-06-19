https://ria.ru/20250619/soglashenie-2023919402.html
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:47:00+03:00
2025-06-19T14:47:00+03:00
2025-06-19T17:16:00+03:00
пмэф-2025
маргарита симоньян
российское общество "знание"
максим древаль
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023978211_0:143:800:593_1920x0_80_0_0_5871aefc8c3fe4c0790ef180eb2599a0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания соглашения о развитии эффективного и долгосрочного сотрудничества сторон прошла в четверг. "Уважаемые коллеги, подписание соглашения состоялось", - объявили в ходе церемонии после обмена папками для взаимной подписи документа. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/chinovniki-2023870753.html
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internet-group@rian.ru
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, российское общество "знание", максим древаль, миа "россия сегодня"
ПМЭФ-2025, Маргарита Симоньян, Российское общество "Знание", Максим Древаль, МИА "Россия сегодня"
Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
Симоньян и глава общества "Знание" Древаль подписали соглашение о сотрудничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.
Церемония подписания соглашения о развитии эффективного и долгосрочного сотрудничества сторон прошла в четверг.
"Уважаемые коллеги, подписание соглашения состоялось", - объявили в ходе церемонии после обмена папками для взаимной подписи документа.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.