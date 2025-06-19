https://ria.ru/20250619/soglashenie-2023919402.html

Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025

Симоньян и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:47:00+03:00

2025-06-19T14:47:00+03:00

2025-06-19T17:16:00+03:00

пмэф-2025

маргарита симоньян

российское общество "знание"

максим древаль

миа "россия сегодня"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания соглашения о развитии эффективного и долгосрочного сотрудничества сторон прошла в четверг. "Уважаемые коллеги, подписание соглашения состоялось", - объявили в ходе церемонии после обмена папками для взаимной подписи документа. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/chinovniki-2023870753.html

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маргарита симоньян, российское общество "знание", максим древаль, миа "россия сегодня"