https://ria.ru/20250619/soglashenie-2023883819.html
Северная Осетия подпишет на ПМЭФ-2025 соглашения с Чувашией и ХМАО
Северная Осетия подпишет на ПМЭФ-2025 соглашения с Чувашией и ХМАО - РИА Новости, 19.06.2025
Северная Осетия подпишет на ПМЭФ-2025 соглашения с Чувашией и ХМАО
Северная Осетия-Алания подпишет в рамках ПМЭФ-2025 ряд соглашений, направленных на взаимовыгодное сотрудничество с российскими регионами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:21:00+03:00
2025-06-19T13:21:00+03:00
2025-06-19T13:21:00+03:00
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023802315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6380c64de2469f3fd0fe8152ef243b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Северная Осетия-Алания подпишет в рамках ПМЭФ-2025 ряд соглашений, направленных на взаимовыгодное сотрудничество с российскими регионами, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Меняйло. "Мы ждем от форума реальных возможностей и знаем, что даже рамочные соглашения работают на будущее. На этом форуме мы подписываем шесть соглашений. Среди них есть два межрегиональных: соглашение с правительством Республики Чувашия и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сотрудничестве с нашим регионом в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах", - сказал Меняйло. Он отметил, что каждый регион своеобразен, у каждого свой опыт, свои сильные стороны и возможности, потому межрегиональное сотрудничество открывает большие перспективы для его участников. "С одной стороны, пока эти договоры несут рамочный характер. Но представители Чувашии и ХМАО уже к нам приезжали, проводили свои мероприятия и презентации – с учетом того, что может быть интересно нам. А мы показали, что есть у нас и что можем дать мы, побывав в гостях у этих регионов. Сегодняшние соглашения позволяют разрабатывать план совместных действий, который в дальнейшем можно будет предметно реализовывать по всем пунктам", - подчеркнул глава Северной Осетии.
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Северная Осетия подпишет на ПМЭФ-2025 соглашения с Чувашией и ХМАО
Власти Северной Осетии подпишут на ПМЭФ-2025 соглашения с Чувашией и ХМАО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Северная Осетия-Алания подпишет в рамках ПМЭФ-2025 ряд соглашений, направленных на взаимовыгодное сотрудничество с российскими регионами, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Меняйло.
"Мы ждем от форума реальных возможностей и знаем, что даже рамочные соглашения работают на будущее. На этом форуме мы подписываем шесть соглашений. Среди них есть два межрегиональных: соглашение с правительством Республики Чувашия и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сотрудничестве с нашим регионом в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах", - сказал Меняйло.
Он отметил, что каждый регион своеобразен, у каждого свой опыт, свои сильные стороны и возможности, потому межрегиональное сотрудничество открывает большие перспективы для его участников.
"С одной стороны, пока эти договоры несут рамочный характер. Но представители Чувашии и ХМАО уже к нам приезжали, проводили свои мероприятия и презентации – с учетом того, что может быть интересно нам. А мы показали, что есть у нас и что можем дать мы, побывав в гостях у этих регионов. Сегодняшние соглашения позволяют разрабатывать план совместных действий, который в дальнейшем можно будет предметно реализовывать по всем пунктам", - подчеркнул глава Северной Осетии.