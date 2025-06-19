https://ria.ru/20250619/sobesednik-2023864422.html

Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником

Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником - РИА Новости, 19.06.2025

Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником

Киевский режим - собеседник для переговоров так себе, доверять ему нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:34:00+03:00

2025-06-19T12:34:00+03:00

2025-06-19T12:42:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

дмитрий песков

россия

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киевский режим - собеседник для переговоров так себе, доверять ему нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Киевский режим, скажем так, как визави для переговоров так себе, доверять ему нельзя. Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) неоднократно говорил, что для нас является предпочтительным решить наши проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/dubinskiy-2023793221.html

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, дмитрий песков, россия, владимир путин, в мире