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Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником - РИА Новости, 19.06.2025
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12:34 19.06.2025 (обновлено: 12:42 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/sobesednik-2023864422.html
Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником
Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником - РИА Новости, 19.06.2025
Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником
Киевский режим - собеседник для переговоров так себе, доверять ему нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:34:00+03:00
2025-06-19T12:42:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
дмитрий песков
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киевский режим - собеседник для переговоров так себе, доверять ему нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Киевский режим, скажем так, как визави для переговоров так себе, доверять ему нельзя. Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) неоднократно говорил, что для нас является предпочтительным решить наши проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, дмитрий песков, россия, владимир путин, в мире
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, В мире
Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником

Песков назвал киевский режим ненадежным собеседником для переговоров

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киевский режим - собеседник для переговоров так себе, доверять ему нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим, скажем так, как визави для переговоров так себе, доверять ему нельзя. Но президент (РФ Владимир Путин - ред.) неоднократно говорил, что для нас является предпочтительным решить наши проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине
09:06
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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