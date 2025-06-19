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Китайский журналист сравнил СМИ стран БРИКС с мейнстрим-медиа Запада
Китайский журналист сравнил СМИ стран БРИКС с мейнстрим-медиа Запада - РИА Новости, 19.06.2025
Китайский журналист сравнил СМИ стран БРИКС с мейнстрим-медиа Запада
Средства массовой информации стран-членов БРИКС более объективны, чем западные мейнстрим-медиа, заявил глава Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь на РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:55:00+03:00
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Средства массовой информации стран-членов БРИКС более объективны, чем западные мейнстрим-медиа, заявил глава Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" в рамках ПМЭФ в Сакнт-Петербурге. "СМИ стран БРИКС работают на принципах открытости, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества в отличие от мейнстрим-медиа, когда американцы дают нарратив, а СМИ Японии, Англии ему следуют", - сказал Ван Бинь, трансляция сессии велась на официальном сайте форума. Ван Бинь отметил, что СМИ стран БРИКС работают на взаимной основе. В качестве примера он привел программы, которые одновременно выходят на телевидении в России и Китае, в которых корреспонденты обеих государств рассказывают о другой стране. "Мы даем общую историю, но с разных точек зрения. Как гласит китайская поговорка: объединенные, но с дифференциацией. В этом и заключается истинная свобода слова", - сказал он. По его словам, придет время, когда читатели западных СМИ поймут, что такой принцип работы дает "более объективную оценку". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении в объединение Индонезии в качестве полноправного члена.
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в мире, китай, брикс
ПМЭФ-2025, В мире, Китай, БРИКС
Китайский журналист сравнил СМИ стран БРИКС с мейнстрим-медиа Запада
Ван Бинь: СМИ стран БРИКС более объективны, чем западные мейнстрим-медиа