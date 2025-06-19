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Сколково создаст инвестплатформу вместе с "Медскан" и Proxima Capital Group - РИА Новости, 19.06.2025
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20:46 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/skolkovo-2024045059.html
Сколково создаст инвестплатформу вместе с "Медскан" и Proxima Capital Group
Сколково создаст инвестплатформу вместе с "Медскан" и Proxima Capital Group - РИА Новости, 19.06.2025
Сколково создаст инвестплатформу вместе с "Медскан" и Proxima Capital Group
Трехстороннее подписание между фондом "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), группой компаний "Медскан" и инвестиционной компанией Proxima Capital Group состоялось в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:46:00+03:00
2025-06-19T20:46:00+03:00
россия
сколково
технологии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Трехстороннее подписание между фондом "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), группой компаний "Медскан" и инвестиционной компанией Proxima Capital Group состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) на стенде правительства Москвы, стороны заключили меморандум о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба фонда. Совместная инициатива предполагает создание инвестиционной платформы с капиталом до 10 миллиардов рублей, ориентированной на поддержку стартапов "Сколково" и других перспективных российских проектов в области медицины, фармацевтики, здравоохранения, ИИ, финтеха, цифровой логистики, туризма и других секторов. Платформа будет открыта для новых участников и сформирует пул технологических компаний с совокупной выручкой более 100 миллиардов рублей. "Мы следим за развитием отдельных стартапов на протяжении 10 лет, что позволяет заранее определять критерии успеха, которые недоступны при классическом венчурном подходе, где проекты чаще всего оцениваются в моменте. Как результат мы способны подбирать для актуальных запросов рынка не одного разработчика, а сразу несколько перспективных команд и организовывать их кооперацию, создавая тем самым новые продукты и технологические ниши. Одновременно концентрируя вокруг этих задач партнеров и обеспечивая выходы на меры господдержки. Такой подход существенно повышает выживаемость стартапов и ускоряет динамику роста их выручки, обеспечивает успешное масштабирование и выход на рынки новых востребованных решений", – отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами фонда "Сколково" Алексей Паршиков, его слова приводит пресс-служба. Среди задач партнерства: поиск и отбор технологических компаний с высоким потенциалом масштабирования; предоставление инвестиционной и стратегической экспертизы; поддержка стартапов с возможностью выхода на IPO; развитие национальной инновационной инфраструктуры; укрепление позиций российских решений на глобальном рынке. Генеральный директор ГК "Медскан" Тимур Мубаракшин отметил, что подписание меморандума откроет новую главу в развитии технологической кооперации. В ближайшее время стороны приступят к формированию первого пула проектов и запуску операционной структуры платформы. Партнерство открыто для участия новых инвесторов, отраслевых институтов и региональных инициатив.
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россия, сколково, технологии
Россия, Сколково, Технологии
Сколково создаст инвестплатформу вместе с "Медскан" и Proxima Capital Group

Фонд "Сколково" подписал меморандум с "Медскан" и Proxima Capital Group

© Фото : предоставлено пресс-службой Proxima Capital GroupСколково создаст инвестплатформу вместе с "Медскан" и Proxima Capital Group
Сколково создаст инвестплатформу вместе с Медскан и Proxima Capital Group - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Proxima Capital Group
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Трехстороннее подписание между фондом "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), группой компаний "Медскан" и инвестиционной компанией Proxima Capital Group состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) на стенде правительства Москвы, стороны заключили меморандум о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба фонда.
Совместная инициатива предполагает создание инвестиционной платформы с капиталом до 10 миллиардов рублей, ориентированной на поддержку стартапов "Сколково" и других перспективных российских проектов в области медицины, фармацевтики, здравоохранения, ИИ, финтеха, цифровой логистики, туризма и других секторов. Платформа будет открыта для новых участников и сформирует пул технологических компаний с совокупной выручкой более 100 миллиардов рублей.
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"Мы следим за развитием отдельных стартапов на протяжении 10 лет, что позволяет заранее определять критерии успеха, которые недоступны при классическом венчурном подходе, где проекты чаще всего оцениваются в моменте. Как результат мы способны подбирать для актуальных запросов рынка не одного разработчика, а сразу несколько перспективных команд и организовывать их кооперацию, создавая тем самым новые продукты и технологические ниши. Одновременно концентрируя вокруг этих задач партнеров и обеспечивая выходы на меры господдержки. Такой подход существенно повышает выживаемость стартапов и ускоряет динамику роста их выручки, обеспечивает успешное масштабирование и выход на рынки новых востребованных решений", – отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами фонда "Сколково" Алексей Паршиков, его слова приводит пресс-служба.
Среди задач партнерства: поиск и отбор технологических компаний с высоким потенциалом масштабирования; предоставление инвестиционной и стратегической экспертизы; поддержка стартапов с возможностью выхода на IPO; развитие национальной инновационной инфраструктуры; укрепление позиций российских решений на глобальном рынке.
Генеральный директор ГК "Медскан" Тимур Мубаракшин отметил, что подписание меморандума откроет новую главу в развитии технологической кооперации.
В ближайшее время стороны приступят к формированию первого пула проектов и запуску операционной структуры платформы. Партнерство открыто для участия новых инвесторов, отраслевых институтов и региональных инициатив.
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