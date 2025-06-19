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Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 19.06.2025 (обновлено: 13:42 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/sklad-2023885220.html
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Ударом в Харьковской области Украины уничтожены склад боеприпасов и пункт сбора территориальной обороны, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:24:00+03:00
2025-06-19T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Ударом в Харьковской области Украины уничтожены склад боеприпасов и пункт сбора территориальной обороны, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Поражённые военные объекты ВСУ: в Богодуховском районе уничтожен склад боеприпасов... ликвидирован пункт сбора теробороны", - заявил собеседник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и пункт сбора теробороны под Харьковом

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Ударом в Харьковской области Украины уничтожены склад боеприпасов и пункт сбора территориальной обороны, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Поражённые военные объекты ВСУ: в Богодуховском районе уничтожен склад боеприпасов... ликвидирован пункт сбора теробороны", - заявил собеседник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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