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Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2025
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Ударом в Харьковской области Украины уничтожены склад боеприпасов и пункт сбора территориальной обороны, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:24:00+03:00
2025-06-19T13:24:00+03:00
2025-06-19T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Ударом в Харьковской области Украины уничтожены склад боеприпасов и пункт сбора территориальной обороны, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Поражённые военные объекты ВСУ: в Богодуховском районе уничтожен склад боеприпасов... ликвидирован пункт сбора теробороны", - заявил собеседник.
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харьковская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и пункт сбора теробороны под Харьковом