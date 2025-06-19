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В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора - РИА Новости, 19.06.2025
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11:22 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/skhvatka-2023837708.html
В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора
В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора - РИА Новости, 19.06.2025
В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора
Ягуар напал на аллигатора в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, схватку засняли на видео, сообщает портал Need to Know, поговоривший с автором ролика. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:22:00+03:00
2025-06-19T11:22:00+03:00
в мире
бразилия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ягуар напал на аллигатора в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, схватку засняли на видео, сообщает портал Need to Know, поговоривший с автором ролика. Отмечается, что находящийся на местности с группой Итало Гарсия Алвес заметил, как ягуар залез на дерево у реки и наблюдал за находящимися в воде аллигаторами. Внезапно ягуар прыгнул на пресмыкающегося, после чего в воде развернулась схватка. "В этом случае, несмотря на то, что кошка смогла моментально подавить аллигатора, в конечно итоге она вскоре упустила добычу", - рассказал порталу мужчина. Алвес поделился, что группа ждала в засаде 4 часа и 11 минут ради прыжка ягуара.
https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html
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Схватка ягуара и аллигатора
Схватка ягуара и аллигатора
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в мире, бразилия
В мире, Бразилия
В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора

Нападение ягуара на аллигатора у реки в Бразилии попало на видео

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ягуар напал на аллигатора в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, схватку засняли на видео, сообщает портал Need to Know, поговоривший с автором ролика.
Отмечается, что находящийся на местности с группой Итало Гарсия Алвес заметил, как ягуар залез на дерево у реки и наблюдал за находящимися в воде аллигаторами. Внезапно ягуар прыгнул на пресмыкающегося, после чего в воде развернулась схватка.
"В этом случае, несмотря на то, что кошка смогла моментально подавить аллигатора, в конечно итоге она вскоре упустила добычу", - рассказал порталу мужчина.
Алвес поделился, что группа ждала в засаде 4 часа и 11 минут ради прыжка ягуара.
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