В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора

В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора - РИА Новости, 19.06.2025

В Бразилии сняли на видео схватку ягуара и аллигатора

Ягуар напал на аллигатора в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, схватку засняли на видео, сообщает портал Need to Know, поговоривший с автором ролика. РИА Новости, 19.06.2025

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ягуар напал на аллигатора в заболоченной местности Пантанал в Бразилии, схватку засняли на видео, сообщает портал Need to Know, поговоривший с автором ролика. Отмечается, что находящийся на местности с группой Итало Гарсия Алвес заметил, как ягуар залез на дерево у реки и наблюдал за находящимися в воде аллигаторами. Внезапно ягуар прыгнул на пресмыкающегося, после чего в воде развернулась схватка. "В этом случае, несмотря на то, что кошка смогла моментально подавить аллигатора, в конечно итоге она вскоре упустила добычу", - рассказал порталу мужчина. Алвес поделился, что группа ждала в засаде 4 часа и 11 минут ради прыжка ягуара.

