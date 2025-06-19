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Венгрии не хватит энергии при запрете поставок из России, заявил Сийярто
Венгрии не хватит энергии при запрете поставок из России, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.06.2025
Венгрии не хватит энергии при запрете поставок из России, заявил Сийярто
Венгрии не хватит поставок энергоресурсов, если Евросоюз решит запретить их поставлять из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:29:00+03:00
2025-06-19T16:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Венгрии не хватит поставок энергоресурсов, если Евросоюз решит запретить их поставлять из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Если отрезать российские энергоносители, остаточных мощностей не хватит, чтобы обеспечить страну в том, что касается газа и нефти", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.Он добавил, что Будапешт будет бороться против принятия этого решения, будет сотрудничать со Словакией."Да, мы работаем над этим", - подчеркнул Сийярто, отвечая на вопрос о том, работает ли Венгрия над решением вопроса поставок энергоресурсов из РФ с "Газпромом".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венгрия, россия, экономика, петер сийярто, газпром, в мире, природный газ, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, энергетика
Венгрия, Россия, ПМЭФ-2025, Экономика, Петер Сийярто, Газпром, В мире, Природный газ, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Энергетика
Венгрии не хватит энергии при запрете поставок из России, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрии не хватит энергоресурсов, если ЕС запретит поставку из России