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Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:42:00+03:00
2025-06-19T14:42:00+03:00
2025-06-19T14:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что это является задержкой. "Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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петер сийярто, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", венгрия, в мире
ПМЭФ-2025, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Венгрия, В мире
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Глава МИД Венгрии Сийярто: заливку первого бетона на "Пакш-2" отложили до 2026 г