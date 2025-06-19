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Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:42 19.06.2025 (обновлено: 14:44 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023917845.html
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год
Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:42:00+03:00
2025-06-19T14:44:00+03:00
пмэф-2025
петер сийярто
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
венгрия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что это является задержкой. "Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250406/spetsialisty-2009605880.html
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петер сийярто, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", венгрия, в мире
ПМЭФ-2025, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Венгрия, В мире
Сийярто: заливку первого бетона на АЭС "Пакш-2" перенесли на 2026 год

Глава МИД Венгрии Сийярто: заливку первого бетона на "Пакш-2" отложили до 2026 г

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год, политические обстоятельства в мире нездоровы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«
"Мы хотим сделать это точно в следующем году. Мы не хотим больше задержек. В "Росатоме" тоже готовы. Надеюсь, в следующем году первый бетон зальют", - сказал Сийярто агентству "на полях" ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что это является задержкой.
"Политические обстоятельства в мире вообще не здоровые", - подчеркнул Сийярто.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Специалистов из России могут привлечь к работам на АЭС "Пакш"
6 апреля, 09:27
 
ПМЭФ-2025Петер СийяртоАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВенгрияВ мире
 
 
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