https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023871809.html

Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России

Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России - РИА Новости, 19.06.2025

Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России

Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:52:00+03:00

2025-06-19T12:52:00+03:00

2025-06-19T12:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "В этом году, как вы знаете, у нас есть долгосрочный контракт, согласно которому поступает 4,5 миллиарда кубометров газа. Плюс у нас есть дополнительные контракты. Так что я почти уверен, что пропускная способность газопровода "Турецкий поток" будет использована по максимуму. Таким образом, речь идет о 8-8,5 миллиардах кубометров, которые в общей сложности поступят в Венгрию", - сказал он журналистам. Сийярто также выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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венгрия, россия, петер сийярто, экономика, турецкий поток