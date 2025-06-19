https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023871809.html
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России
Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:52:00+03:00
2025-06-19T12:52:00+03:00
2025-06-19T12:52:00+03:00
пмэф-2025
венгрия
россия
петер сийярто
экономика
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "В этом году, как вы знаете, у нас есть долгосрочный контракт, согласно которому поступает 4,5 миллиарда кубометров газа. Плюс у нас есть дополнительные контракты. Так что я почти уверен, что пропускная способность газопровода "Турецкий поток" будет использована по максимуму. Таким образом, речь идет о 8-8,5 миллиардах кубометров, которые в общей сложности поступят в Венгрию", - сказал он журналистам. Сийярто также выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023812955.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_195:0:1344:862_1920x0_80_0_0_bfb27af48b230d790f9dfedf709f8606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, петер сийярто, экономика, турецкий поток
ПМЭФ-2025, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Экономика, Турецкий поток
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России
Сийярто: Венгрия планирует закупить у РФ 8-8,5 млрд кубов газа в 2025 г