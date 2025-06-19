Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023871809.html
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России
Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:52:00+03:00
2025-06-19T12:52:00+03:00
пмэф-2025
венгрия
россия
петер сийярто
экономика
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ. "В этом году, как вы знаете, у нас есть долгосрочный контракт, согласно которому поступает 4,5 миллиарда кубометров газа. Плюс у нас есть дополнительные контракты. Так что я почти уверен, что пропускная способность газопровода "Турецкий поток" будет использована по максимуму. Таким образом, речь идет о 8-8,5 миллиардах кубометров, которые в общей сложности поступят в Венгрию", - сказал он журналистам. Сийярто также выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/siyyarto-2023812955.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_195:0:1344:862_1920x0_80_0_0_bfb27af48b230d790f9dfedf709f8606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, петер сийярто, экономика, турецкий поток
ПМЭФ-2025, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Экономика, Турецкий поток
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России

Сийярто: Венгрия планирует закупить у РФ 8-8,5 млрд кубов газа в 2025 г

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 миллиардов кубометров газа в 2025 году, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
«
"В этом году, как вы знаете, у нас есть долгосрочный контракт, согласно которому поступает 4,5 миллиарда кубометров газа. Плюс у нас есть дополнительные контракты. Так что я почти уверен, что пропускная способность газопровода "Турецкий поток" будет использована по максимуму. Таким образом, речь идет о 8-8,5 миллиардах кубометров, которые в общей сложности поступят в Венгрию", - сказал он журналистам.
Сийярто также выразил надежду, что в 2026 году будут примерно такие же объемы поставок.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Венгрия не хочет отказываться от поставок нефти из России, заявил Сийярто
10:28
 
ПМЭФ-2025ВенгрияРоссияПетер СийяртоЭкономикаТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала