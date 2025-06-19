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Сийярто назвал план ЕК по запрету российского газа нарушением закона
Сийярто назвал план ЕК по запрету российского газа нарушением закона - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто назвал план ЕК по запрету российского газа нарушением закона
План Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России является серьезным нарушениям европейского законодательства, Будапешт будет бороться с... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:46:00+03:00
2025-06-19T11:46:00+03:00
2025-06-19T11:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. План Еврокомиссии запретить странам ЕС покупать энергоносители из России является серьезным нарушениям европейского законодательства, Будапешт будет бороться с этим и намерен продолжить энергетическое сотрудничество с Москвой, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто."С точки зрения права, это серьезное нарушение европейского законодательства. Мы будем бороться с ними. Мы хотим продолжить энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Россия, Еврокомиссия, Будапешт, Евросоюз, ПМЭФ-2025, Экономика, Петер Сийярто, Москва, В мире
Сийярто назвал план ЕК по запрету российского газа нарушением закона
Сийярто назвал план ЕК запретить странам ЕС покупать газ РФ нарушением закона