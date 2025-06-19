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Венгрия не хочет отказываться от поставок нефти из России, заявил Сийярто
Венгрия не хочет отказываться от поставок нефти из России, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.06.2025
Венгрия не хочет отказываться от поставок нефти из России, заявил Сийярто
Венгрия не хочет отказываться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", это основной маршрут, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Венгрия не хочет отказываться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", это основной маршрут, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях ПМЭФ."Трубопровод "Дружба" является основным маршрутом поставок для Венгрии. Мы не хотим отказываться и от этого, потому что если нам придется отказаться от трубопровода "Дружба", то другой трубопровод из Хорватии не будет иметь достаточной мощности, чтобы полностью снабжать Венгрию", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венгрия, россия, петер сийярто, экономика
ПМЭФ-2025, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Экономика
Венгрия не хочет отказываться от поставок нефти из России, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не хочет отказывать от поставок российской нефти