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Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической - РИА Новости, 19.06.2025
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической
На Ближнем Востоке сложилась критическая ситуация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:40:00+03:00
2025-06-19T13:40:00+03:00
2025-06-19T13:40:00+03:00
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. На Ближнем Востоке сложилась критическая ситуация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В четверг главы РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является критической, что в очередной раз доказывает, что мир вступил в новый период турбулентности и радикальных перемен", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что, если конфликт обострится еще больше, не только конфликтующие стороны понесут большие потери, но также сильно пострадают и другие страны региона.
https://ria.ru/20250617/iran-2023350921.html
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в мире, ближний восток, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Ближний Восток, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической
Си Цзиньпин в разговоре с Путиным назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической