Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/situatsiya-2023891282.html
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической - РИА Новости, 19.06.2025
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической
На Ближнем Востоке сложилась критическая ситуация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:40:00+03:00
2025-06-19T13:40:00+03:00
в мире
ближний восток
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. На Ближнем Востоке сложилась критическая ситуация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В четверг главы РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является критической, что в очередной раз доказывает, что мир вступил в новый период турбулентности и радикальных перемен", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что, если конфликт обострится еще больше, не только конфликтующие стороны понесут большие потери, но также сильно пострадают и другие страны региона.
https://ria.ru/20250617/iran-2023350921.html
ближний восток
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Ближний Восток, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической

Си Цзиньпин в разговоре с Путиным назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. На Ближнем Востоке сложилась критическая ситуация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
В четверг главы РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке.
"Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является критической, что в очередной раз доказывает, что мир вступил в новый период турбулентности и радикальных перемен", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что, если конфликт обострится еще больше, не только конфликтующие стороны понесут большие потери, но также сильно пострадают и другие страны региона.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке
17 июня, 15:53
 
В миреБлижний ВостокКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала