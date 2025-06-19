https://ria.ru/20250619/situatsiya-2023891282.html

Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической

Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической - РИА Новости, 19.06.2025

Си Цзиньпин назвал ситуацию на Ближнем Востоке критической

На Ближнем Востоке сложилась критическая ситуация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:40:00+03:00

2025-06-19T13:40:00+03:00

2025-06-19T13:40:00+03:00

в мире

ближний восток

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. На Ближнем Востоке сложилась критическая ситуация, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В четверг главы РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является критической, что в очередной раз доказывает, что мир вступил в новый период турбулентности и радикальных перемен", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что, если конфликт обострится еще больше, не только конфликтующие стороны понесут большие потери, но также сильно пострадают и другие страны региона.

https://ria.ru/20250617/iran-2023350921.html

ближний восток

китай

россия

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в мире, ближний восток, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин