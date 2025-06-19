https://ria.ru/20250619/simonyan-2023943598.html

Симоньян оценила работу АНО "Евразия"

Симоньян оценила работу АНО "Евразия" - РИА Новости, 19.06.2025

Симоньян оценила работу АНО "Евразия"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала АНО "Евразия" потрясающей организацией. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:46:00+03:00

2025-06-19T15:46:00+03:00

2025-06-19T17:09:00+03:00

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маргарита симоньян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала АНО "Евразия" потрясающей организацией. Симоньян выступила модератором панельной сессии ПМЭФ "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?". "Павильон "Евразия" не только мой любимый павильон, это очень много кого любимый павильон. Это самый веселый павильон. Песни, пляски слышны со всех сторон. И вот эти вот цветы на входе <…> И это, в общем-то, и есть суть и основа того, чем занимается замечательная, потрясающая организация "Евразия". Это то, что очень сложно переоценить, потому что от взаимодействия нашего друг с другом, от взаимопроникновения наших культур, наших языков, наших видений будущего зависит то, каким это будущее, собственно говоря, будет", — сказала главред.Она поблагодарила идейного вдохновителя проекта Илана Шора, который "все это придумал, задумал и создал"."Я думаю, что, может быть, дети наши еще скажут спасибо, когда убедятся в том, что то, что мы в детстве называли "мир, дружба, жвачка", а сейчас, говоря сухим шершавым языком, мы называем "взаимопроникновение культур и солидарность" — что все это гарант счастливой, мирной жизни, интересной жизни, жизни, позволяющей знакомиться с разными культурами, с историей разных стран, с географией, путешествовать, дружить, влюбляться, рожать детей. Это залог вот такого самого будущего", — заключила Симоньян.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/chinovniki-2023870753.html

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Симоньян об АНО "Евразия" Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT выступает модератором панельной сессии "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?". Это то, что очень сложно переоценить, потому что от взаимодействия нашего друг с другом, от взаимопроникновения наших культур, наших языков, наших видений будущего зависит то, каким это будущее, собственно говоря, будет АНО "Евразия" реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Среди приоритетов – поддержка школьников, студентов и молодых специалистов. 2025-06-19T15:46 true PT1M18S

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маргарита симоньян