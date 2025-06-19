https://ria.ru/20250619/siluanovyj-2023818488.html

Силуанов и Набиуллина объяснили, как прогнозируют инфляцию

Силуанов и Набиуллина объяснили, как прогнозируют инфляцию - РИА Новости, 19.06.2025

Силуанов и Набиуллина объяснили, как прогнозируют инфляцию

Министр финансов России Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснили, как прогнозируют инфляцию: с помощью расчетов, интуиции и веры. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:43:00+03:00

2025-06-19T10:43:00+03:00

2025-06-19T10:43:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснили, как прогнозируют инфляцию: с помощью расчетов, интуиции и веры. "Ваш прогноз инфляции – это догадка, надежда или это расчет?" - спросил Набиуллину глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который традиционно выступает модератором ключевой макроэкономической сессии на ПМЭФ. "Конечно, это расчет - расчет, подкрепленный решимостью добиваться снижения инфляции к цели. Кто-то может называть это упертостью Центрального банка, меня. Настойчивость - более аккуратное слово. Но инфляция – это важно", - ответила Набиуллина. "Но интуицию тоже никто не отменял", - добавила она. "Вы знаете, главное – вера. Если верить в 4%, то точно сбудется", - вмешался министр финансов. "Инфляционные ожидания очень важны, прав Антон Германович", - поддержала Силуанова Набиуллина. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023800770.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов, андрей макаров, центральный банк рф (цб рф), госдума рф