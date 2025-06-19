https://ria.ru/20250619/siluanov-2023943085.html
Силуанов призвал создавать возможности для инвестиций в российские активы
Силуанов призвал создавать возможности для инвестиций в российские активы - РИА Новости, 19.06.2025
Силуанов призвал создавать возможности для инвестиций в российские активы
Важно создать хорошие возможности для вложений людей в отечественные активы, чтобы граждане могли зарабатывать и получать дивиденды, заявил министр финансов РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:44:00+03:00
2025-06-19T11:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Важно создать хорошие возможности для вложений людей в отечественные активы, чтобы граждане могли зарабатывать и получать дивиденды, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Сейчас главное нам дать больше возможностей для инвестирования на финансовом рынке в первую очередь в наши отечественные активы. Дайте возможность вложить деньги в хорошие активы, на которых люди будут зарабатывать, получать дивиденды, и стоимость активов еще будет расти", - сказал он на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". На динамику вложений, по мнению Силуанова, повлияет в том числе ситуация со ставками по депозитам, которые сейчас довольно высоки. "Если ставки будут снижаться, то деньги с депозитов - конечно, они там все равно останутся, но часть из них перетечет на финансовый рынок, часть - к Марату Шакирзяновичу (Хуснуллину, отвечает за вопросы государственной жилищной политики РФ - ред.), который тоже ждет этих денег", - добавил Силуанов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон силуанов
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов призвал создавать возможности для инвестиций в российские активы
Силуанов призвал создавать возможности для инвестиций в отечественные активы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Важно создать хорошие возможности для вложений людей в отечественные активы, чтобы граждане могли зарабатывать и получать дивиденды, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Сейчас главное нам дать больше возможностей для инвестирования на финансовом рынке в первую очередь в наши отечественные активы. Дайте возможность вложить деньги в хорошие активы, на которых люди будут зарабатывать, получать дивиденды, и стоимость активов еще будет расти", - сказал он на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
На динамику вложений, по мнению Силуанова, повлияет в том числе ситуация со ставками по депозитам, которые сейчас довольно высоки.
"Если ставки будут снижаться, то деньги с депозитов - конечно, они там все равно останутся, но часть из них перетечет на финансовый рынок, часть - к Марату Шакирзяновичу (Хуснуллину, отвечает за вопросы государственной жилищной политики РФ - ред.), который тоже ждет этих денег", - добавил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.