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Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:56 19.06.2025 (обновлено: 12:57 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/siluanov-2023851630.html
Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру
Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру - РИА Новости, 19.06.2025
Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру
Министр финансов Антон Силуанов с юмором заявил о важности веры в снижении инфляции. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:56:00+03:00
2025-06-19T12:57:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
антон силуанов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов с юмором заявил о важности веры в снижении инфляции."Главное — вера. Если верить в четыре процента — точно сбудется", — сказал он на сессии ПМЭФ "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов". Так глава Минифина прокомментировал ответ главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопрос о том, как прогнозируют инфляцию — на основании догадок, надежд или расчетов. По словам Набиуллиной, главное — это расчет, подкрепленный решимостью добиваться снижения инфляции. Она допустила, что такой подход могут называть упертостью, но самой ей больше нравится слово "настойчивость".Банк России поставил целью снижение инфляции до четырех процентов. По последнему прогнозу регулятора, к этому уровню показатель вернется в 2026 году. Прогноз на 2025-й пока составляет семь-восемь процентов, но, по словам Набиуллиной, его могут снизить уже в июле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021363984.html
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экономика, россия, антон силуанов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру

Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции до 4% веру

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов с юмором заявил о важности веры в снижении инфляции.
"Главное — вера. Если верить в четыре процента — точно сбудется", — сказал он на сессии ПМЭФ "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России
6 июня, 16:22
Так глава Минифина прокомментировал ответ главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопрос о том, как прогнозируют инфляцию — на основании догадок, надежд или расчетов. По словам Набиуллиной, главное — это расчет, подкрепленный решимостью добиваться снижения инфляции. Она допустила, что такой подход могут называть упертостью, но самой ей больше нравится слово "настойчивость".
Банк России поставил целью снижение инфляции до четырех процентов. По последнему прогнозу регулятора, к этому уровню показатель вернется в 2026 году. Прогноз на 2025-й пока составляет семь-восемь процентов, но, по словам Набиуллиной, его могут снизить уже в июле.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Инфляция в России на 16 июня замедлилась до 9,59 процента
Вчера, 19:04
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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