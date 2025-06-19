https://ria.ru/20250619/siluanov-2023851630.html

Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру

Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру - РИА Новости, 19.06.2025

Силуанов пошутил, назвав главным в снижении инфляции веру

Министр финансов Антон Силуанов с юмором заявил о важности веры в снижении инфляции. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:56:00+03:00

2025-06-19T11:56:00+03:00

2025-06-19T12:57:00+03:00

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экономика

россия

антон силуанов

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центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов с юмором заявил о важности веры в снижении инфляции."Главное — вера. Если верить в четыре процента — точно сбудется", — сказал он на сессии ПМЭФ "Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов". Так глава Минифина прокомментировал ответ главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопрос о том, как прогнозируют инфляцию — на основании догадок, надежд или расчетов. По словам Набиуллиной, главное — это расчет, подкрепленный решимостью добиваться снижения инфляции. Она допустила, что такой подход могут называть упертостью, но самой ей больше нравится слово "настойчивость".Банк России поставил целью снижение инфляции до четырех процентов. По последнему прогнозу регулятора, к этому уровню показатель вернется в 2026 году. Прогноз на 2025-й пока составляет семь-восемь процентов, но, по словам Набиуллиной, его могут снизить уже в июле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021363984.html

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экономика, россия, антон силуанов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)