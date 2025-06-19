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Сийярто высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:24 19.06.2025 (обновлено: 14:14 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/sijjarto-2023885059.html
Сийярто высказался о ситуации на Украине
Сийярто высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто высказался о ситуации на Украине
Переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины должны начаться немедленно, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:24:00+03:00
2025-06-19T14:14:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины должны начаться немедленно, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я считаю, что переговоры по миру должны быть начаты немедленно. И во время мирных переговоров, я думаю, на повестку дня будут вынесены самые разные вопросы. Но я считаю, что сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем должны быть начаты мирные переговоры", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ. РФ не раз заявляла о готовности продолжать переговоры с Украиной. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто
ПМЭФ-2025, В мире, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто
Сийярто высказался о ситуации на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: переговоры по Украине должны начаться немедленно

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины должны начаться немедленно, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я считаю, что переговоры по миру должны быть начаты немедленно. И во время мирных переговоров, я думаю, на повестку дня будут вынесены самые разные вопросы. Но я считаю, что сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем должны быть начаты мирные переговоры", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ.
РФ не раз заявляла о готовности продолжать переговоры с Украиной.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT
1 марта, 15:51
 
ПМЭФ-2025В миреУкраинаВенгрияРоссияПетер Сийярто
 
 
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