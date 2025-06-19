https://ria.ru/20250619/sijjarto-2023885059.html

Сийярто высказался о ситуации на Украине

Сийярто высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Сийярто высказался о ситуации на Украине

Переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины должны начаться немедленно, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:24:00+03:00

2025-06-19T13:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Переговоры по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины должны начаться немедленно, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я считаю, что переговоры по миру должны быть начаты немедленно. И во время мирных переговоров, я думаю, на повестку дня будут вынесены самые разные вопросы. Но я считаю, что сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем должны быть начаты мирные переговоры", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ. РФ не раз заявляла о готовности продолжать переговоры с Украиной. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html

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