https://ria.ru/20250619/shuvalov-2024036736.html

Шувалов: ВЭБ.РФ может помочь создать в России новую архитектурную школу

Шувалов: ВЭБ.РФ может помочь создать в России новую архитектурную школу - РИА Новости, 19.06.2025

Шувалов: ВЭБ.РФ может помочь создать в России новую архитектурную школу

Группа ВЭБ.РФ может помочь сформировать новую российскую архитектурную школу, которая идейно продолжила бы и развивала отечественные традиции, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:51:00+03:00

2025-06-19T19:51:00+03:00

2025-06-19T19:51:00+03:00

вэб.рф (вэб)

игорь шувалов

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Группа ВЭБ.РФ может помочь сформировать новую российскую архитектурную школу, которая идейно продолжила бы и развивала отечественные традиции, сообщил председатель корпорации развития Игорь Шувалов на сессии "Наше все" в рамках ПМЭФ-2025. "У нас были Иван Жолтовский, Алексей Щусев, другие выдающиеся архитекторы, и самые разные школы — конструктивизм и неоклассика. ВЭБ, например, может помочь в том, чтобы запустить новую архитектурную идею, запустить русскую архитектурную школу. И, например, в перспективе подготовить общество, которое примет новую архитектурную форму для Нового Арбата", - пояснил Шувалов. Как он отметил, сейчас ВЭБ напрямую не связан с космическими технологиями. "По частно-государственному партнерству может появиться новая орбитальная группа или другие проекты. В мире такие примеры есть. И если у нас такой проект состоится из частной инициативы - это здорово. И это будет продолжением того, что создала советская космическая школа, а современная Россия через механизмы ГЧП может продвигать", - сказал Шувалов. ВЭБ.РФ как группа развития свою основную миссию должна сформулировать для себя так: "Сами станем чемпионами и поможем другим!", заключил Шувалов. Главный стратег ВЭБ.РФ Михаил Хомич в ходе своего выступления отметил, что больше года предприниматели из разных уголков России рассказывали о своих предпринимательских проектах в программе "Наше все", которая и дала название сессии ПМЭФ. Однако, сессия посвящена не только предпринимателям, но и культуре, науке, спорту. "Мировое развитие невозможно без России, потому что наша культура золотой нитью встроена в мировую. У нас уже очень много всего сделано, но хороший продукт нужно уметь рекламировать. Нужно уметь себя продвигать", - подчеркнул Хомич. В свою очередь, креативный продюсер, основатель Дома культуры "Исток" Софья Эрнст коснулась темы культурных кодов. "Наверняка вы помните такой стереотип у иностранцев о России: матрешка, медведь, балалайка. Мы давно уже разрушили этот шаблон. У нас же Толстой, у нас Чайковский, у нас Малевич, Гагарин, Гергиев. Культурный код — это система символов, с которыми нас соотносят, и с которыми мы сами себя соотносим. В мировом масштабе мы, в первую очередь, гордимся нашими успехами, делимся ими со всем миром. Сегодня это космические технологии, это ИТ, атомная энергетика, научные и спортивные достижения. И богатая культура. В первую очередь, это наша классика, литература, музыка, балет и наш авангард, живопись и архитектура начала ХХ века. Но то, что отвечает за русскость, это наша традиционная культура. Она пока находится в тени", - считает Эрнст. По ее словам, глобализация утомила мир своим однообразием и сейчас растет тренд на аутентичность. В арабском, в азиатском мире очень хорошо проявляют свою самобытность в архитектуре, в музыке, в дизайне. И Россия может дать миру сегодня новые формы, обратившись к своему богатому и разнообразному наследию, отметила Эрнст.

https://ria.ru/20250619/shuvalov-2023916964.html

https://ria.ru/20250618/shuvalov-2023610069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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