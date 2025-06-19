https://ria.ru/20250619/shuvalov-2023916964.html

Шувалов: без сырьевых товаров России не будет глобального развития

Шувалов: без сырьевых товаров России не будет глобального развития - РИА Новости, 19.06.2025

Шувалов: без сырьевых товаров России не будет глобального развития

Без российских сырьевых товаров и без российских энергетических товаров не будет глобального развития, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:41:00+03:00

2025-06-19T14:41:00+03:00

2025-06-19T14:41:00+03:00

россия

игорь шувалов

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Без российских сырьевых товаров и без российских энергетических товаров не будет глобального развития, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" в рамках ПМЭФ-2025. "Для развития нашей страны любой экспорт – это хорошо. Без российских сырьевых и энергетических товаров не будет никакого глобального развития. Стесняться здесь нечего. Все эти присказки по поводу "страны-бензоколонки" - всего лишь недобросовестная политика. Потому что глобальному росту способствуют российская нефть, российский газ, металлы, золото, платина, медь. Для того чтобы в мире заниматься высокотехнологичным развитием нужны российские товары. Россия может гордиться тем, что мы несем в дом тепло, электричество, поставляем пшеницу, растительное масло и многое другое", – сказал Шувалов. Он подчеркнул, что не только ВЭБ и Российский экспортный центр (РЭЦ) занимаются поддержкой экспорта. "Сколково" тоже должны заниматься поддержкой по технологической продукции, и другие компании, и даже Корпорация МСП. У всех в ключевых показателях эффективности значится экспорт. "В нашей группе есть компания “Просвещение”. Мы должны научиться преподавать иностранцам, как это принято в России, и математику, и физику, и другие точные науки. По этим предметам мы точно можем с вами занимать серьезные ниши в дружественных странах. Что касается здоровья. Мы также можем продавать эту услугу как внутри страны, так и экспортировать, обустраивая соответствующую инфраструктуру в зарубежных странах", – сказал Шувалов. Он также добавил, что когда-то геополитическая ситуация начнет меняться, санкции будут либо видоизменяться, либо отменяться. В любом случае, российская экономика будет открытой. "Тот, кто успешно экспортирует сегодня, будет находиться в хорошей экономической форме и завтра, не рассчитывая на сохранение ситуации, когда конкуренция с иностранными брендами минимальна", – отметил глава ВЭБ.РФ. В свою очередь, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина добавила, что необходимо гордиться всем, что страна производит, экспортирует или потребляет. "То, что у нас такое огромное количество единомышленников и партнеров, говорит о том, что действительно наша программа — это не какой-то бюрократически навязанный документ, а некое движение, инициатива. Она привлекает очень многих наших партнеров, которые приносят что-то свое. Это формирует комплексный образ России, которой мы хотим гордиться, очень бережем, и которую мы хотим, чтобы любили на внешних рынках", – заключила Никишина. Развитие экспорта - в числе пяти ключевых направлений стратегии ВЭБ.РФ до 2030 года. В партнерстве с государством и бизнесом группа ВЭБ.РФ планирует поддержать проекты объемом более 30 триллионов рублей. Причем более 13 триллионов рублей из этого объема составят проекты по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/shuvalov-2023610069.html

https://ria.ru/20250616/moskva-2023148654.html

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россия, игорь шувалов