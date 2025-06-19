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Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ
Желание воевать и уровень подготовки у принудительно мобилизованных украинцев приравниваются к нулю, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:09:00+03:00
2025-06-19T03:09:00+03:00
2025-06-19T03:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Желание воевать и уровень подготовки у принудительно мобилизованных украинцев приравниваются к нулю, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лек". "По допросам пленных, которых мы взяли - все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК (украинский военкомат - ред.) за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю <...> В основном, подготовка - ноль, желание воевать - ноль. Это люди, которых поймали за шею, дали автомат и послезавтра на передке", - рассказал штурмовик. По его словам, подготовка и мотивация ВС РФ кардинально отличается, обучение на полигонах проходит от инженерной подготовки и заканчивая областью связи. Боец добавил, что данная обучающая информация может вызвать затруднение у простого человека, однако для штурмовика это является нормой.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ
Штурмовик Лек: желание воевать у мобилизованных украинцев равно к нулю