https://ria.ru/20250619/shturmovik-2023759323.html

Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ

Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025

Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ

Желание воевать и уровень подготовки у принудительно мобилизованных украинцев приравниваются к нулю, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:09:00+03:00

2025-06-19T03:09:00+03:00

2025-06-19T03:09:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Желание воевать и уровень подготовки у принудительно мобилизованных украинцев приравниваются к нулю, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лек". "По допросам пленных, которых мы взяли - все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК (украинский военкомат - ред.) за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю <...> В основном, подготовка - ноль, желание воевать - ноль. Это люди, которых поймали за шею, дали автомат и послезавтра на передке", - рассказал штурмовик. По его словам, подготовка и мотивация ВС РФ кардинально отличается, обучение на полигонах проходит от инженерной подготовки и заканчивая областью связи. Боец добавил, что данная обучающая информация может вызвать затруднение у простого человека, однако для штурмовика это является нормой.

https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины