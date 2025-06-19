Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/shturmovik-2023759323.html
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ
Желание воевать и уровень подготовки у принудительно мобилизованных украинцев приравниваются к нулю, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:09:00+03:00
2025-06-19T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776177776_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_681835bdf1c6b57227e6c94594663f7c.jpg
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Желание воевать и уровень подготовки у принудительно мобилизованных украинцев приравниваются к нулю, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лек". "По допросам пленных, которых мы взяли - все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК (украинский военкомат - ред.) за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю &lt;...&gt; В основном, подготовка - ноль, желание воевать - ноль. Это люди, которых поймали за шею, дали автомат и послезавтра на передке", - рассказал штурмовик. По его словам, подготовка и мотивация ВС РФ кардинально отличается, обучение на полигонах проходит от инженерной подготовки и заканчивая областью связи. Боец добавил, что данная обучающая информация может вызвать затруднение у простого человека, однако для штурмовика это является нормой.
https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776177776_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7dda856e8533c4526e038c4e601c7fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал об отсутствии мотивации у мобилизованных в ВСУ

Штурмовик Лек: желание воевать у мобилизованных украинцев равно к нулю

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике
Брошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Желание воевать и уровень подготовки у принудительно мобилизованных украинцев приравниваются к нулю, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лек".
«
"По допросам пленных, которых мы взяли - все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК (украинский военкомат - ред.) за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю <...> В основном, подготовка - ноль, желание воевать - ноль. Это люди, которых поймали за шею, дали автомат и послезавтра на передке", - рассказал штурмовик.
По его словам, подготовка и мотивация ВС РФ кардинально отличается, обучение на полигонах проходит от инженерной подготовки и заканчивая областью связи. Боец добавил, что данная обучающая информация может вызвать затруднение у простого человека, однако для штурмовика это является нормой.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать
20 сентября 2024, 04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала