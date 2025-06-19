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Илан Шор: Компания "А7" в ближайшие месяцы выйдет на рынки трех стран

Илан Шор: Компания "А7" в ближайшие месяцы выйдет на рынки трех стран - РИА Новости, 19.06.2025

Илан Шор: Компания "А7" в ближайшие месяцы выйдет на рынки трех стран

Финтех-компания "А7" (созданная ПАО "Банк ПСБ") ведет переговоры с тремя зарубежными странами о выходе на их рынки в ближайшие месяцы, сообщил генеральный... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Финтех-компания "А7" (созданная ПАО "Банк ПСБ") ведет переговоры с тремя зарубежными странами о выходе на их рынки в ближайшие месяцы, сообщил генеральный директор "А7" Илан Шор на сессии "Будущее международной финансовой системы" в рамках Петербургского международного экономического форума. "К нам обращаются страны, которые заинтересованы в распространении нашего механизма у себя, потому что у них есть проблемы с трансграничными переводами. В ближайшие несколько месяцев мы выйдем в три страны уже непосредственно с нашим продуктом", — привели в пресс-службе компании слова Шора. По его словам, растущий интерес к альтернативным взаиморасчетам между контрагентами объясняется неустойчивостью традиционной банковской системы на фоне геополитической турбулентности. "Мы увидели, что эта система просто разрушилась, посыпалась и оставила бизнес без возможности продолжать работу. Это показало, что нельзя полагаться на одну-единственную модель. Необходимы дифференцированные подходы", — отметил глава компании. Он напомнил, что "А7" предложила расчеты с использованием ценных бумаг как альтернативы трансграничным переводам, поскольку традиционные системы по-прежнему привязаны к доллару. "Я считаю, нам нужна дедолларизация — переход на расчеты в национальных валютах. Это непросто, поскольку отсутствует валютный баланс, но в таком случае можно использовать ценные бумаги", — заключил Шор.

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