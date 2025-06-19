https://ria.ru/20250619/shentyurk--2023860037.html

Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам

Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам - РИА Новости, 19.06.2025

Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам

Генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк на полях ПМЭФ поблагодарил российского генпрокурора Игоря Краснова за помощь... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:21:00+03:00

2025-06-19T12:21:00+03:00

2025-06-19T12:21:00+03:00

игорь краснов

турция

москва

в мире

пмэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961303039_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_1d8f82755dde4c08236cac37348a3b5c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк на полях ПМЭФ поблагодарил российского генпрокурора Игоря Краснова за помощь турецким инвесторам при решении правовых проблем на территории России, передает корреспондент РИА Новости. Встреча генпрокуроров двух стран прошла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума в Законодательном собрании Северной столицы. "Отдельно я хотел бы поблагодарить вас вот за что. В ноябре 2024 года в Москве мы озвучивали проблемы, с которыми сталкиваются турецкие инвесторы на территории Российской Федерации. И я хотел бы вас поблагодарить, вы очень много сделали для конкретного решения целого ряда вопросов в этом направлении", - сказал Шентюрк. Он добавил, что ПМЭФ - важная площадка не только для обсуждения экономических вопросов, но и обсуждения правовых проблем, которые могут возникнуть у представителей финансовых структур и иных сфер. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/krasnov-2023843413.html

https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329658.html

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь краснов, турция, москва, в мире