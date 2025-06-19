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Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:21 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/shentyurk--2023860037.html
Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам
Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам - РИА Новости, 19.06.2025
Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам
Генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк на полях ПМЭФ поблагодарил российского генпрокурора Игоря Краснова за помощь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:21:00+03:00
2025-06-19T12:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк на полях ПМЭФ поблагодарил российского генпрокурора Игоря Краснова за помощь турецким инвесторам при решении правовых проблем на территории России, передает корреспондент РИА Новости. Встреча генпрокуроров двух стран прошла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума в Законодательном собрании Северной столицы. "Отдельно я хотел бы поблагодарить вас вот за что. В ноябре 2024 года в Москве мы озвучивали проблемы, с которыми сталкиваются турецкие инвесторы на территории Российской Федерации. И я хотел бы вас поблагодарить, вы очень много сделали для конкретного решения целого ряда вопросов в этом направлении", - сказал Шентюрк. Он добавил, что ПМЭФ - важная площадка не только для обсуждения экономических вопросов, но и обсуждения правовых проблем, которые могут возникнуть у представителей финансовых структур и иных сфер. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/krasnov-2023843413.html
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игорь краснов, турция, москва, в мире
Игорь Краснов, Турция, Москва, В мире, ПМЭФ-2025
Генпрокурор Турции отметил вклад Краснова в помощь инвесторам

Генпрокурор Турции Шентюрк отметил вклад Краснова в помощь турецким инвесторам

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор при Верховном апелляционном суде Турции Мухсин Шентюрк на полях ПМЭФ поблагодарил российского генпрокурора Игоря Краснова за помощь турецким инвесторам при решении правовых проблем на территории России, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча генпрокуроров двух стран прошла в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума в Законодательном собрании Северной столицы.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Краснов предложил генпрокурору Турции создать группу по защите бизнесменов
11:36
"Отдельно я хотел бы поблагодарить вас вот за что. В ноябре 2024 года в Москве мы озвучивали проблемы, с которыми сталкиваются турецкие инвесторы на территории Российской Федерации. И я хотел бы вас поблагодарить, вы очень много сделали для конкретного решения целого ряда вопросов в этом направлении", - сказал Шентюрк.
Он добавил, что ПМЭФ - важная площадка не только для обсуждения экономических вопросов, но и обсуждения правовых проблем, которые могут возникнуть у представителей финансовых структур и иных сфер.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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