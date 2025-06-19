https://ria.ru/20250619/sevastopol-2023780040.html

Рейд в бухте Севастополя возобновил работу

Рейд в бухте Севастополя возобновил работу - РИА Новости, 19.06.2025

Рейд в бухте Севастополя возобновил работу

Рейд в бухте Севастополя открыли спустя полчаса, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщил департамент транспорта города.. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:19:00+03:00

2025-06-19T07:19:00+03:00

2025-06-19T07:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя открыли спустя полчаса, морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщил департамент транспорта города.. Рейд перекрыли в 6.32 мск в четверг. "Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250619/sevastopol-2023777312.html

севастополь

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севастополь