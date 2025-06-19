https://ria.ru/20250619/sevastopol-2023777312.html

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 19.06.2025

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:54:00+03:00

2025-06-19T06:54:00+03:00

2025-06-19T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://ria.ru/20250619/bespilotniki-2023773849.html

севастополь

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севастополь