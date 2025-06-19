https://ria.ru/20250619/sevastopol-2023777312.html
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 19.06.2025
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:54:00+03:00
2025-06-19T06:54:00+03:00
2025-06-19T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3b31ef3d01d9b949dad0464ceea7a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://ria.ru/20250619/bespilotniki-2023773849.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014766333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade778d381590d95e80e3283c78f5240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Дептранс Севастополя заявил о приостановке работы катеров и паромов