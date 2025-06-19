https://ria.ru/20250619/sessiya-2023790354.html

Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025

Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проводят сессию "Мировой энергетический рынок:... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:09:00+03:00

2025-06-19T15:09:00+03:00

2025-06-19T15:09:00+03:00

александр новак

петер сийярто

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Вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проводят сессию "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем" на ПМЭФ-2025.

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2025

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Новак и Сийярто на сессии "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем" Новак и Сийярто на сессии "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем" 2025-06-19T15:09 true PT69M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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