https://ria.ru/20250619/sessiya-2023790354.html
Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проводят сессию "Мировой энергетический рынок:... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:09:00+03:00
2025-06-19T15:09:00+03:00
2025-06-19T15:09:00+03:00
александр новак
петер сийярто
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Вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проводят сессию "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем" на ПМЭФ-2025.
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5
4.7
96
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новак и Сийярто на сессии "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем"
Новак и Сийярто на сессии "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем"
2025-06-19T15:09
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PT69M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, петер сийярто, видео
Александр Новак, Петер Сийярто
Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проводят сессию "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем" на ПМЭФ-2025.
2025-06-19T15:09
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PT69M54S
Сессия с Новаком и Сийярто на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проводят сессию "Мировой энергетический рынок: поиск баланса между производителем и потребителем" на ПМЭФ-2025.