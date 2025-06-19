https://ria.ru/20250619/serdechkin-2023923389.html

Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года

Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года - РИА Новости, 19.06.2025

Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года

Более 70 километров улично-дорожной сети отремонтировано в Мурманске за последние три года, что составляет треть от общей протяженности автодорог в областном... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:54:00+03:00

2025-06-19T14:54:00+03:00

2025-06-19T14:54:00+03:00

мурманская область

мурманск

мурманская область

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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 70 километров улично-дорожной сети отремонтировано в Мурманске за последние три года, что составляет треть от общей протяженности автодорог в областном центре, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин. В четверг Сердечкин выступил на заседании совета депутатов Мурманска, представил доклад о работе в 2024 году и реализуемых проектах в 2025 году. Также он подвел итоги трехлетней работы в должности сначала главы администрации, а затем главы города Мурманска. "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 212,49 километра. За три года, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", отремонтировано более 71 километра улично-дорожной сети", - сказал Сердечкин. Он также отметил, что до конца нынешнего года, в том числе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", планируется отремонтировать еще 16,8 километра улично-дорожной сети. В 2024 году в рамках муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы работы по капитальному ремонту и ремонту произведены в отношении 31,6 километра автодорог. По итогам проведенной в 2024 году инструментальной диагностики автомобильных дорог в нормативном состоянии находится 177,5 километров, что составляет 83,5% от общей протяженности автомобильных дорог.

https://ria.ru/20250619/murmansk-2023903709.html

https://ria.ru/20250618/chibis-2023709815.html

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мурманск, мурманская область