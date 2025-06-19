Рейтинг@Mail.ru
Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
14:54 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/serdechkin-2023923389.html
Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года
Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года - РИА Новости, 19.06.2025
Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года
Более 70 километров улично-дорожной сети отремонтировано в Мурманске за последние три года, что составляет треть от общей протяженности автодорог в областном... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:54:00+03:00
2025-06-19T14:54:00+03:00
мурманская область
мурманск
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg
МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 70 километров улично-дорожной сети отремонтировано в Мурманске за последние три года, что составляет треть от общей протяженности автодорог в областном центре, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин. В четверг Сердечкин выступил на заседании совета депутатов Мурманска, представил доклад о работе в 2024 году и реализуемых проектах в 2025 году. Также он подвел итоги трехлетней работы в должности сначала главы администрации, а затем главы города Мурманска. "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 212,49 километра. За три года, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", отремонтировано более 71 километра улично-дорожной сети", - сказал Сердечкин. Он также отметил, что до конца нынешнего года, в том числе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", планируется отремонтировать еще 16,8 километра улично-дорожной сети. В 2024 году в рамках муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы работы по капитальному ремонту и ремонту произведены в отношении 31,6 километра автодорог. По итогам проведенной в 2024 году инструментальной диагностики автомобильных дорог в нормативном состоянии находится 177,5 километров, что составляет 83,5% от общей протяженности автомобильных дорог.
https://ria.ru/20250619/murmansk-2023903709.html
https://ria.ru/20250618/chibis-2023709815.html
мурманск
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_98e434d251726056e1aa1b841cfeb477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, мурманская область
Мурманская область, Мурманск, Мурманская область
Более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года

Сердечкин: более 70 км дорог отремонтировано в Мурманске за 3 года

© РИА Новости / Павел ЛьвовМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 70 километров улично-дорожной сети отремонтировано в Мурманске за последние три года, что составляет треть от общей протяженности автодорог в областном центре, сообщил глава Мурманска Юрий Сердечкин.
В четверг Сердечкин выступил на заседании совета депутатов Мурманска, представил доклад о работе в 2024 году и реализуемых проектах в 2025 году. Также он подвел итоги трехлетней работы в должности сначала главы администрации, а затем главы города Мурманска.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Почти 30 тыс кв м аварийного жилья расселили в Мурманске за 3 года
14:11
"Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 212,49 километра. За три года, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", отремонтировано более 71 километра улично-дорожной сети", - сказал Сердечкин.
Он также отметил, что до конца нынешнего года, в том числе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", планируется отремонтировать еще 16,8 километра улично-дорожной сети.
В 2024 году в рамках муниципальной программы города Мурманска "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы работы по капитальному ремонту и ремонту произведены в отношении 31,6 километра автодорог.
По итогам проведенной в 2024 году инструментальной диагностики автомобильных дорог в нормативном состоянии находится 177,5 километров, что составляет 83,5% от общей протяженности автомобильных дорог.
Андрей Чибис на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Чибис представил мурманский план "На Севере – жить" на ПМЭФ
Вчера, 22:01
 
Мурманская областьМурманскМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала