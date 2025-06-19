https://ria.ru/20250619/sberbank-2023951000.html

В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам

В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам - РИА Новости, 19.06.2025

В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам

Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:00:00+03:00

2025-06-19T16:00:00+03:00

2025-06-19T16:00:00+03:00

сбербанк россии

станислав кузнецов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Примерно 50-70 тысяч человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои денежные средства в адрес мошенников", - сказал он. Кузнецов отметил, что примерно 6-8 миллионов звонков ежедневно поступает россиянам, а в марте 2024 был пик активности - 20 миллионов звонков ежедневно. "Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому", - подчеркнул он. По данным статистики Сбербанка, из 100% звонков россиянам с незнакомых номеров, примерно 30% не берут трубки, а 70% - продолжают разговор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023329399.html

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сбербанк россии, станислав кузнецов, общество