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В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам - РИА Новости, 19.06.2025
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16:00 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023951000.html
В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам
В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам - РИА Новости, 19.06.2025
В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам
Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:00:00+03:00
2025-06-19T16:00:00+03:00
сбербанк россии
станислав кузнецов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Примерно 50-70 тысяч человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои денежные средства в адрес мошенников", - сказал он. Кузнецов отметил, что примерно 6-8 миллионов звонков ежедневно поступает россиянам, а в марте 2024 был пик активности - 20 миллионов звонков ежедневно. "Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому", - подчеркнул он. По данным статистики Сбербанка, из 100% звонков россиянам с незнакомых номеров, примерно 30% не берут трубки, а 70% - продолжают разговор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023329399.html
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сбербанк россии, станислав кузнецов, общество
Сбербанк России, Станислав Кузнецов, Общество
В Сбербанке рассказали, сколько россиян ежедневно доверяются мошенникам

Сбербанк: ежедневно 50-70 тыс россиян попадаются на уловки мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ежедневно 50-70 тысяч россиян попадаются на уловки мошенников и переводят свои денежные средства в их адрес, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.
"Примерно 50-70 тысяч человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои денежные средства в адрес мошенников", - сказал он.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
17 июня, 14:24
Кузнецов отметил, что примерно 6-8 миллионов звонков ежедневно поступает россиянам, а в марте 2024 был пик активности - 20 миллионов звонков ежедневно.
"Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому", - подчеркнул он.
По данным статистики Сбербанка, из 100% звонков россиянам с незнакомых номеров, примерно 30% не берут трубки, а 70% - продолжают разговор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Сбербанк РоссииСтанислав КузнецовОбщество
 
 
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