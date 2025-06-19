https://ria.ru/20250619/sberbank-2023780177.html
Сбербанк ожидает продолжения смягчения денежно-кредитной политики
Сбербанк ожидает продолжения смягчения денежно-кредитной политики - РИА Новости, 19.06.2025
Сбербанк ожидает продолжения смягчения денежно-кредитной политики
Сбербанк ожидает продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%, рассказал в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк ожидает продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин. "Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 базисных пунктов в июле. По нашему мнению, есть высокая вероятность того, что к концу года ключевая ставка опустится до 17%", - сказал он. Ведяхин подчеркнул, что уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. "Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики", - отметил топ-менеджер."Мы видим, что сейчас инфляция заметным образом сократилась. Она за последнюю наблюдаемую нами неделю была 0,03% — это близко к нулю. И это значит, что на годовом балансе это 4-5% — это соответствует цели ЦБ", - добавил он. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250606/sberbank-2021353371.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
Сбербанк ожидает продолжения смягчения денежно-кредитной политики
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19%, к концу года до 17%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк ожидает продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин.
«
"Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ
снизит ставку дополнительно на 100 базисных пунктов в июле. По нашему мнению, есть высокая вероятность того, что к концу года ключевая ставка опустится до 17%", - сказал он.
Ведяхин подчеркнул, что уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%.
"Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики", - отметил топ-менеджер.
"Мы видим, что сейчас инфляция заметным образом сократилась. Она за последнюю наблюдаемую нами неделю была 0,03% — это близко к нулю. И это значит, что на годовом балансе это 4-5% — это соответствует цели ЦБ", - добавил он.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.