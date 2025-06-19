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Сбербанк видит сложности в обслуживании корпоративных кредитов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023767961.html
Сбербанк видит сложности в обслуживании корпоративных кредитов
Сбербанк видит сложности в обслуживании корпоративных кредитов - РИА Новости, 19.06.2025
Сбербанк видит сложности в обслуживании корпоративных кредитов
Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:20:00+03:00
2025-06-19T04:20:00+03:00
пмэф-2025
экономика
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам", - сказал он, отвечая на вопрос, как влияет период высоких ставок на корпоративное кредитование. По словам Ведяхина, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей – "те выжили". Те, которые не перенесли - живут за счет капитала собственников либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут перенести затраты, и если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка, добавил он. "В экономике чудес не бывает, это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки", - заключил первый зампред Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Сбербанк России
Сбербанк видит сложности в обслуживании корпоративных кредитов

Зампред Ведяхин: Сбербанк видит сложности в обслуживании корпоративных кредитов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
"Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам", - сказал он, отвечая на вопрос, как влияет период высоких ставок на корпоративное кредитование.
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По словам Ведяхина, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей – "те выжили". Те, которые не перенесли - живут за счет капитала собственников либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут перенести затраты, и если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка, добавил он.
"В экономике чудес не бывает, это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки", - заключил первый зампред Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаСбербанк России
 
 
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