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Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:53 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023757354.html
Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ
Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ
Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:53:00+03:00
2025-06-19T02:53:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов - 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%", - сказал он. Сбербанк в этом году планирует начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин. "Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями",- добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250602/tsyganov-2020556384.html
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экономика, технологии, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Сбербанк России
Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ

Зампред Сбербанка Ведяхин: ИИ к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
«
"По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов - 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%", - сказал он.
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Сбербанк в этом году планирует начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин.
"Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями",- добавил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииСбербанк России
 
 
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