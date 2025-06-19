https://ria.ru/20250619/sberbank-2023757354.html

Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ

Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ - РИА Новости, 19.06.2025

Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ

Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:53:00+03:00

2025-06-19T02:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов - 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%", - сказал он. Сбербанк в этом году планирует начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин. "Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями",- добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250602/tsyganov-2020556384.html

https://ria.ru/20250603/sberbank-2020668161.html

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экономика, технологии, сбербанк россии