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Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ
Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ
Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:53:00+03:00
2025-06-19T02:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов - 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%", - сказал он. Сбербанк в этом году планирует начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин. "Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями",- добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Сбербанк России
Сбербанк планирует к 2026 году выдавать кредиты юрлицам с помощью ИИ
Зампред Сбербанка Ведяхин: ИИ к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам