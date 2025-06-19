https://ria.ru/20250619/sanktsii-2023781209.html

Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 19.06.2025

Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела очередные санкции против российских лиц и организаций, "участвующих в производстве беспилотников и другого оружия", а также против... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:31:00+03:00

2025-06-19T07:31:00+03:00

2025-06-19T07:37:00+03:00

россия

иран

новая зеландия

владимир путин

санкции в отношении россии

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ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Новая Зеландия ввела очередные санкции против российских лиц и организаций, "участвующих в производстве беспилотников и другого оружия", а также против субъектов из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии, которые "поддерживают военные усилия России", утверждается в заявлении МИД Новой Зеландии. "Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о 31-м пакете санкций Новой Зеландии, нацеленном на 8 организаций, 10 лиц и 27 судов. Санкции включают субъектов из Северной Кореи, Ирана и Беларуси, которые поддерживают военные усилия России, а также российских лиц и организации, участвующие в производстве беспилотников и другого оружия", - утверждается в сообщении, полученном РИА Новости от МИД страны. В ведомстве отметили, что это первый случай, когда Новая Зеландия специально ввела санкции против морских судов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023625503.html

https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023660342.html

россия

иран

новая зеландия

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россия, иран, новая зеландия, владимир путин, санкции в отношении россии