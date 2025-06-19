https://ria.ru/20250619/samozapret-2023931811.html

Григоренко: более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты

Григоренко: более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 19.06.2025

Григоренко: более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты

Более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты через портал госуслуг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:20:00+03:00

2025-06-19T15:20:00+03:00

2025-06-19T15:20:00+03:00

пмэф-2025

россия

дмитрий григоренко

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971749830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c38e86dc5c71e8e88fa4f8481c337dad.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты через портал госуслуг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2025. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" с 1 марта этого года", - сообщил Григоренко. Сейчас такой самозапрет можно установить только на "Госуслугах". А не позднее 1 сентября 2025 года эту услугу начнут предоставлять и МФЦ. Григоренко также отметил, что правительство РФ планирует расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде. Так, с 1 августа у россиян появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов. С сентября этого года через Госуслуги россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250601/samozapret-2020199635.html

https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий григоренко, экономика