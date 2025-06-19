Рейтинг@Mail.ru
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:16 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/samolety-2023930173.html
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье
Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории Государственного индустриального парка "Титан" в подмосковном... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:16:00+03:00
2025-06-19T15:16:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927736_0:215:2560:1655_1920x0_80_0_0_98af7ff1514b8e18c205ffec22fa4936.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории Государственного индустриального парка "Титан" в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и учредитель, член правления ГК "Протектор", генеральный директор ООО "Авиационный Центр" Александр Колбасов. Работы разбиты на шесть этапов. Инвестиции в строительство производственного сектора составят не менее 15 миллиардов рублей. Запустить предприятие планируют в 2030 году. Сюда смогут трудоустроиться около 2,3 тысячи человек, в том числе молодых специалистов, выпускников местного колледжа и профильных учебных заведений гражданской авиации. "”Протектор” – первая в России частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигатели иностранного производства и является лидером по капремонту шасси зарубежных самолетов. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедово, где осуществляется ремонт шасси для самолетов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей - как для отечественных самолетов, так и для “Боингов” и “Эйрбасов”. Для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк “Титан” с полностью готовой инфраструктурой. Важно, что детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что для региона новый проект "Протектора" – это рабочие места и 3,5 – 3,8 миллиарда рублей налоговых отчислений в год после выхода на полную мощность. На новом предприятии построят производственные, агрегатно-сборочные цеха компонентов, шасси, двигателей и вспомогательных силовых установок для воздушных судов, а также цеха для проведения тестов и испытаний. Само производство будет включать в себя сложные методы обработки изделий – токарно-фрезерную обработку на координатных станках ЧПУ (числовым программным управлением), электро-эрозию, круглошлифовальную обработку валов больших габаритов, работы на копировально-прошивных электро-эррозионных станках, нанесение гальванических покрытий и прочее.
https://ria.ru/20250619/podmoskove-2023921845.html
https://ria.ru/20250618/nedvizhimost-2023607739.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927736_87:71:2268:1707_1920x0_80_0_0_c5062ab6505599557102ad5be6e82c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье

Завод компонентов для самолетов зарубежного производства построят в Подмосковье

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиКомпоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории Государственного индустриального парка "Титан" в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и учредитель, член правления ГК "Протектор", генеральный директор ООО "Авиационный Центр" Александр Колбасов.
Подмосковье продолжит реализацию совместных проектов с МегаФоном - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Подмосковье продолжит реализацию совместных проектов с "МегаФоном"
14:51
Работы разбиты на шесть этапов. Инвестиции в строительство производственного сектора составят не менее 15 миллиардов рублей. Запустить предприятие планируют в 2030 году. Сюда смогут трудоустроиться около 2,3 тысячи человек, в том числе молодых специалистов, выпускников местного колледжа и профильных учебных заведений гражданской авиации.
"”Протектор” – первая в России частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигатели иностранного производства и является лидером по капремонту шасси зарубежных самолетов. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедово, где осуществляется ремонт шасси для самолетов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей - как для отечественных самолетов, так и для “Боингов” и “Эйрбасов”. Для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк “Титан” с полностью готовой инфраструктурой. Важно, что детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что для региона новый проект "Протектора" – это рабочие места и 3,5 – 3,8 миллиарда рублей налоговых отчислений в год после выхода на полную мощность.
На новом предприятии построят производственные, агрегатно-сборочные цеха компонентов, шасси, двигателей и вспомогательных силовых установок для воздушных судов, а также цеха для проведения тестов и испытаний.
Само производство будет включать в себя сложные методы обработки изделий – токарно-фрезерную обработку на координатных станках ЧПУ (числовым программным управлением), электро-эрозию, круглошлифовальную обработку валов больших габаритов, работы на копировально-прошивных электро-эррозионных станках, нанесение гальванических покрытий и прочее.
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
МО зарегистрировала более 33 тысяч объектов недвижимости с января
Вчера, 15:36
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала