https://ria.ru/20250619/samolety-2023930173.html
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье
Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории Государственного индустриального парка "Титан" в подмосковном... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:16:00+03:00
2025-06-19T15:16:00+03:00
2025-06-19T15:16:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927736_0:215:2560:1655_1920x0_80_0_0_98af7ff1514b8e18c205ffec22fa4936.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории Государственного индустриального парка "Титан" в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и учредитель, член правления ГК "Протектор", генеральный директор ООО "Авиационный Центр" Александр Колбасов. Работы разбиты на шесть этапов. Инвестиции в строительство производственного сектора составят не менее 15 миллиардов рублей. Запустить предприятие планируют в 2030 году. Сюда смогут трудоустроиться около 2,3 тысячи человек, в том числе молодых специалистов, выпускников местного колледжа и профильных учебных заведений гражданской авиации. "”Протектор” – первая в России частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигатели иностранного производства и является лидером по капремонту шасси зарубежных самолетов. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедово, где осуществляется ремонт шасси для самолетов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей - как для отечественных самолетов, так и для “Боингов” и “Эйрбасов”. Для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк “Титан” с полностью готовой инфраструктурой. Важно, что детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что для региона новый проект "Протектора" – это рабочие места и 3,5 – 3,8 миллиарда рублей налоговых отчислений в год после выхода на полную мощность. На новом предприятии построят производственные, агрегатно-сборочные цеха компонентов, шасси, двигателей и вспомогательных силовых установок для воздушных судов, а также цеха для проведения тестов и испытаний. Само производство будет включать в себя сложные методы обработки изделий – токарно-фрезерную обработку на координатных станках ЧПУ (числовым программным управлением), электро-эрозию, круглошлифовальную обработку валов больших габаритов, работы на копировально-прошивных электро-эррозионных станках, нанесение гальванических покрытий и прочее.
https://ria.ru/20250619/podmoskove-2023921845.html
https://ria.ru/20250618/nedvizhimost-2023607739.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927736_87:71:2268:1707_1920x0_80_0_0_c5062ab6505599557102ad5be6e82c99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Компоненты для самолетов зарубежных марок будут производить в Подмосковье
Завод компонентов для самолетов зарубежного производства построят в Подмосковье
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Завод авиакомпонентов для гражданских самолетов иностранного производства построят на территории Государственного индустриального парка "Титан" в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и учредитель, член правления ГК "Протектор", генеральный директор ООО "Авиационный Центр" Александр Колбасов.
Работы разбиты на шесть этапов. Инвестиции в строительство производственного сектора составят не менее 15 миллиардов рублей. Запустить предприятие планируют в 2030 году. Сюда смогут трудоустроиться около 2,3 тысячи человек, в том числе молодых специалистов, выпускников местного колледжа и профильных учебных заведений гражданской авиации.
"”Протектор” – первая в России частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигатели иностранного производства и является лидером по капремонту шасси зарубежных самолетов. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедово, где осуществляется ремонт шасси для самолетов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей - как для отечественных самолетов, так и для “Боингов” и “Эйрбасов”. Для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк “Титан” с полностью готовой инфраструктурой. Важно, что детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что для региона новый проект "Протектора" – это рабочие места и 3,5 – 3,8 миллиарда рублей налоговых отчислений в год после выхода на полную мощность.
На новом предприятии построят производственные, агрегатно-сборочные цеха компонентов, шасси, двигателей и вспомогательных силовых установок для воздушных судов, а также цеха для проведения тестов и испытаний.
Само производство будет включать в себя сложные методы обработки изделий – токарно-фрезерную обработку на координатных станках ЧПУ (числовым программным управлением), электро-эрозию, круглошлифовальную обработку валов больших габаритов, работы на копировально-прошивных электро-эррозионных станках, нанесение гальванических покрытий и прочее.