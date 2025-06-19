https://ria.ru/20250619/samolet-2023939060.html
В Турции разбился пожарный самолет
В Турции разбился пожарный самолет - РИА Новости, 19.06.2025
В Турции разбился пожарный самолет
Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:37:00+03:00
2025-06-19T15:37:00+03:00
2025-06-19T15:38:00+03:00
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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении телеканала Habertürk TV. "Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Губернатор региона Явуз Селим Кёшгер сообщил корреспонденту, что самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан Дам для забора воды", - отметил телеканал. Добавив, что экипаж самолета был доставлен на берег сотрудниками морской полиции, Кёшгер сказал, состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.
https://ria.ru/20250514/samolet-2016963886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, адана (провинция), турция
В мире, Адана (провинция), Турция
В Турции разбился пожарный самолет
В турецкой Адане потерпел крушение пожарный самолет, пилоты получили ранения