Рейтинг@Mail.ru
В Турции разбился пожарный самолет - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 19.06.2025 (обновлено: 15:38 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/samolet-2023939060.html
В Турции разбился пожарный самолет
В Турции разбился пожарный самолет - РИА Новости, 19.06.2025
В Турции разбился пожарный самолет
Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:37:00+03:00
2025-06-19T15:38:00+03:00
в мире
адана (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении телеканала Habertürk TV. "Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Губернатор региона Явуз Селим Кёшгер сообщил корреспонденту, что самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан Дам для забора воды", - отметил телеканал. Добавив, что экипаж самолета был доставлен на берег сотрудниками морской полиции, Кёшгер сказал, состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.
https://ria.ru/20250514/samolet-2016963886.html
адана (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, адана (провинция), турция
В мире, Адана (провинция), Турция
В Турции разбился пожарный самолет

В турецкой Адане потерпел крушение пожарный самолет, пилоты получили ранения

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении телеканала Habertürk TV.
"Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Губернатор региона Явуз Селим Кёшгер сообщил корреспонденту, что самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан Дам для забора воды", - отметил телеканал.
Добавив, что экипаж самолета был доставлен на берег сотрудниками морской полиции, Кёшгер сказал, состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.
В Чаде - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Чаде разбился самолет наблюдения за носорогами
14 мая, 18:50
 
В миреАдана (провинция)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала