https://ria.ru/20250619/samolet-2023939060.html

В Турции разбился пожарный самолет

В Турции разбился пожарный самолет - РИА Новости, 19.06.2025

В Турции разбился пожарный самолет

Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:37:00+03:00

2025-06-19T15:37:00+03:00

2025-06-19T15:38:00+03:00

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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в турецкой курортной Адане, потерпел крушение над озером, пилоты получили ранения, говорится в сообщении телеканала Habertürk TV. "Два пилота получили ранения в результате крушения пожарного самолета в Адане. Губернатор региона Явуз Селим Кёшгер сообщил корреспонденту, что самолет, вылетевший на тушение лесного пожара в городе, потерпел крушение, когда находился над озером Сейхан Дам для забора воды", - отметил телеканал. Добавив, что экипаж самолета был доставлен на берег сотрудниками морской полиции, Кёшгер сказал, состояние здоровья двух пилотов, один из которых является иностранным гражданином, хорошее.

https://ria.ru/20250514/samolet-2016963886.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, адана (провинция), турция